نائب رئيس البورصة في فعاليات "يوم مصر" ببورصة لندن للترويج للفرص الاستثمارية

شاركت هبة الصيرفي نائب رئيس البورصة المصرية، في افتتاح جلسة التداول ببورصة لندن، وذلك في إطار فعاليات "يوم مصر" الذي نظمته بورصة لندن، بالتعاون مع مؤسسات مالية دولية، وذلك ضمن وفد رسمي مصري يضم كل من أحمد كجوك- وزير المالية، والدكتور محمد فريد - رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ورامي أبو النجا - نائب محافظ البنك المركزي، وغادة نور - مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ونهى خليل - القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.

كما شارك في الفعاليات عدد من قيادات مؤسسات الدولة ذات الصلة بالشأن الاقتصادي والاستثمار وعدد من قيادات القطاع الخاص.



وجاءت مشاركة البورصة المصرية في هذا الحدث الدولي البارز، بهدف الترويج للفرص الاستثمارية الواعدة في سوق المال المصري، واستعراض الجهود الإصلاحية والتنظيمية المستمرة التي تسعى إلى تعزيز بيئة الاستثمار، وزيادة عمق السوق، وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.

وألقت هبة الصيرفي كلمة خلال الفعاليات كما شاركت في عدد من حلقات النقاش والاجتماعات، حيث استعرضت فيها التطورات الأخيرة في البنية التحتية للأسواق المالية المصرية، وجهود البورصة في تسهيل إجراءات تنفيذ الطروحات وزيادات رؤوس الاموال، وتعزيز الشفافية، وتحسين مستويات الإفصاح، ودعم التحول الرقمي، بالإضافة إلى الخطوات المستمرة لتفعيل أدوات مالية جديدة، وتسهيل قيد الشركات، وتهيئة المناخ الجاذب للقطاع الخاص المحلي والدولي، فضلا عن الاجتماع مع عدد من المؤسسات المالية الدولية.



وأكدت الصيرفي أن مشاركة البورصة المصرية في مثل هذه الفعاليات الدولية تعكس حرص المؤسسة على الانفتاح على الأسواق العالمية، وتعزيز جسور التواصل مع مجتمع الاستثمار الدولي، تماشيًا مع توجهات الدولة المصرية في الترويج لمصر كوجهة استثمارية واعدة في المنطقة، كما أشارت إلى أهمية التعاون بين القطاع المالي المصري ونظرائه الدوليين.

ويعد "يوم مصر" ببورصة لندن منصة استراتيجية تهدف إلى إبراز الفرص الاستثمارية في مصر، وتسليط الضوء على برامج الإصلاح الاقتصادي، وخطط الطروحات الحكومية، ومستقبل سوق المال المصري في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية.

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