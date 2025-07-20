سكرتير عام الدقهلية يفتتح دورة تدريبية حول "قانون الخدمة المدنية"

افتتح الدكتور عماد عبد الله، السكرتير العام لمحافظة الدقهلية، اليوم الأحد، الدورة التدريبية التي ينظمها مركز تدريب محافظة الدقهلية للعاملين بالوحدات المحلية وديوان عام المحافظة، تحت عنوان "قانون الخدمة المدنية"، وذلك بمشاركة المستشار رضوان سعيد، المستشار القانوني للمحافظة، الذي يُلقي محاضرات على مدار يومي الدورة.

تستهدف الدورة 113 متدربًا من الكوادر الإدارية

وتستهدف الدورة 113 متدربًا من الكوادر الإدارية، منهم 71 من العاملين بالوحدات المحلية، و18 من ديوان عام المحافظة، و24 من المديريات الخدمية، وذلك بهدف تعزيز الوعي القانوني وبناء قدرات العاملين في الإدارات الحكومية.

قانون الخدمة المدنية هو أحد المرتكزات الأساسية لتنظيم العلاقة بين الموظف العام والدولة

وأكد الدكتور عماد عبد الله في كلمته خلال الافتتاح أهمية هذه الدورة في دعم مسار الإصلاح الإداري، قائلًا: "قانون الخدمة المدنية هو أحد المرتكزات الأساسية لتنظيم العلاقة بين الموظف العام والدولة، ويُعد معرفته أمرًا جوهريًا لكل موظف لضمان أداء مهني فعال قائم على الحقوق والواجبات، بما يحقق مبدأ الكفاءة والشفافية في العمل الحكومي"، وأضاف أننا حريصون على تهيئة بيئة عمل قائمة على التحفيز والانضباط وتكافؤ الفرص، وهذه الدورات هي خطوة نحو تطوير الأداء المؤسسي في جميع وحدات الجهاز الإداري بالمحافظة".

الدورة تأتي ضمن خطة المركز لرفع كفاءة العاملين وبناء قدراتهم المعرفية

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة نيفين أبو المعاطي، مدير مركز تدريب محافظة الدقهلية، أن الدورة تأتي ضمن خطة المركز لرفع كفاءة العاملين وبناء قدراتهم المعرفية والقانونية، مؤكدة: "نهدف إلى تمكين الموظفين من فهم متطلبات القانون وتطبيقاته العملية، بما يضمن تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق أفضل أداء داخل الجهاز الإداري".

وتُقام الدورة على مدار يومين، وتشمل شرحًا تفصيليًا لبنود قانون الخدمة المدنية، وآليات الترقية، والمساءلة، والتحفيز، في ضوء توجهات الدولة للإصلاح الإداري وتطوير الجهاز الحكومي.

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