تأجيل قضية قاتل خاله حرقا بالأقصر لسماع الدفاع والطب الشرعي.. غدا (صور)

أصدرت محكمة جنايات مستأنف الأقصر، صباح اليوم الأحد، برئاسة المستشار كمال فخري شمروخ، قرارها بتأجيل جلسة محاكمة المتهم محمد النوبي عبد الله حامد، 38 سنة، عاطل، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"حرق الشاب لخاله" بمنطقة العوامية في الأقصر، إلى غد الإثنين، لسماع مناقشة دفاع المتهم وأقوال كبير الأطباء الشرعيين.

قضية قاتل خاله حرقا في الأقصر

وشهد الجلسة المستشار كمال فخري شمروخ، وعضوية المستشارين أسامة أحمد محمود، تامر محمد هلال، ومحمد عمر صوفي، وبحضور مدير النيابة العامة ببندر الأقصر المستشار أحمد شلبي، ووكيل النائب العام علاء سالم، وأمانة سر محمد حفني محمد.

تعود تفاصيل القضية إلى مارس 2024، حين أقدم المتهم على سكب البنزين على خاله صالح كامل طه، 67 عامًا، أثناء عودته من أداء صلاة التراويح في شهر رمضان الكريم، ثم أشعل فيه النار وهدد المارة لمنعهم من إنقاذه، ما أسفر عن إصابته بحروق خطيرة نُقل على إثرها للمستشفى، وظل يعاني 10 أيام قبل أن يتوفى متأثرًا بالحروق وتسمم البنزين.

وكشفت التحقيقات أن المتهم ارتكب جريمته بعد رفض خاله المستمر لزواجه من سيدة مطلقة لديها ثلاثة أطفال وتقطن بجواره، حيث حاول إقناعه دون جدوى، فقرر الانتقام منه بهذه الطريقة البشعة.

وكانت محكمة جنايات الأقصر، برئاسة المستشار باسم عبدالمنعم، قد أصدرت حكمًا بالإعدام شنقًا بحق المتهم، بعد إحالته لفضيلة المفتي الذي أكد عدم وجود ما يدرأ عنه القصاص.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.