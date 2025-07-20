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أخبار مصر

رئيس الوزراء يتابع جهود دعم الاستثمار في الذهب

اجتماع برئاسة الدكتور
اجتماع برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، اليوم؛ بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، لمتابعة جهود دعم الاستثمار في الذهب، وذلك بحضور المهندس/ حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

وأشار رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع، إلى اهتمام الدولة بقطاع التعدين، تعظيمًا لما نمتلكه من مقومات وثروات، مؤكدًا الحرص على دعم الاستثمارات في هذا القطاع المهم، وخاصة الاستثمار في الذهب، وإتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات، جذبا للاستثمارات في هذا القطاع الواعد، وزيادة نسبة مساهمته في الاقتصاد الوطني.

وأكد رئيس الوزراء ضرورة مواكبة التطورات العالمية في أدوات الاستثمار في الذهب، واعتماد المواصفات القياسية للاندماج في التكتلات الاقتصادية المنتجة والمصدرة للذهب.  

ونوه رئيس الوزراء إلى أهمية دور صناديق الاستثمار في الذهب في توفير بيئة استثمارية آمنة في سوق الذهب، واتاحتها للعديد من الخيارات أمام مختلف فئات المجتمع، وهو ما يسهم في تلبية رغباتهم في الاستثمار في هذا المعدن النفيس.

من جانبه، تناول وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عددًا من المقترحات التي تسهم في دعم مجال الاستثمار في الذهب بما يمكن مصر من مواكبة أبرز المعايير والمواصفات والنظم على الساحة الدولية في قطاع التعدين والاستثمار في الذهب.
 

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الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مدينة العلمين الجديدة الإستثمار في الذهب وزير الاستثمار والتجارة قطاع التعدين

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