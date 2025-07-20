افتتاح النسخة التاسعة عشر من مؤتمر اختر كليتك بمكتبة الإسكندرية

افتتح الدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية، والمهندس أيمن عطية؛ محافظ القليوبية، والدكتور هشام جابر؛ نائب رئيس جامعة العلمين الدولية، المؤتمر السنوي التاسع عشر "اختر كليتك"، الذي تنظمه مكتبة الإسكندرية من خلال برنامج دراسات التنمية المستدامة وبناء قدرات الشباب ودعم العلاقات الإفريقية بقطاع البحث الأكاديمي، لطلاب الثانوية العامة.

وذلك بحضور الإعلامي أحمد فايق؛ مقدم برنامج "مصر تستطيع " وهبة مكرم شاروبيم عضو مجلس الشيوخ.



وقالت الدكتورة مروة الوكيل؛ رئيس قطاع البحث الأكاديمي بمكتبة الإسكندرية إن المكتبة تنظم مؤتمر اختر كليتك للعام التاسع عشر على التوالي، وهي رحلة طويلة ومميزة حرصت خلالها المكتبة على أن تساعد طلاب الثانوية العامة على اتخاذ القرار المناسب من أجل اختيار الكلية التي تتناسب مع قدراتهم ومهارتهم بناءً على معلومات من مصادر موثوق فيها مثل مكتبة الإسكندرية.



وفي كلمته، أعرب الدكتور زايد عن سعادته بانطلاق المؤتمر، ورحب بالسادة الحضور من عمداء وأساتذة من جامعات مختلفة، كما رحب بالطلاب وأشاد بحرصهم على معرفة كيفية اختيار كليتهم وأوضح أن الاختيار الأفضل للطالب يجب ان يكون نابعًا من داخله، ويجب علي الطالب تنمية مهاراته ومحاولة اكتشاف ذاته وقال إن التعليم المدني مرتبط بتكوين المعارف والمهارات وبناء الوجدان وبذلك ينخرط في الحياة المدنية، كما أكد على أهمية دور القراءة والاطلاع لبناء شخصية الشباب وضرورة الاهتمام بكل التخصصات واحترام كل العلوم.



من جانبه، أشاد المهندس؛ أيمن عطية، بدور الدكتور زايد في دعم الشباب والاهتمام بهم وقال ان مصر ستستمر دائما بشبابها ونصح الشباب بضرورة وضح خطة للمستقبل والاهتمام بالقراءة والمعرفة لانهما طريق النجاح. وأكد على ضرورة تطوير الذات واكتشاف المهارات والعمل على تنميتها خاصة (مهارات التواصل ومهارات اللغة). كما تحدث عطية عن "مبادرة 'Creativa'" مراكز إبداع مصر الرقمية" وهي مبادرة وطنية أطلقتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وينفذها مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال، التابع لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات حيث تقدم باقة متنوعة من الخدمات مثل الاستشارات المهنية وتدريب المدربين وتدريب الشباب على خلق فرص عمل عبر منصات العمل الحر.



وفي نهاية الافتتاح قدم الدكتور أحمد زايد للمهندس أيمن عطية اهداءً من مكتبة الإسكندرية تكريمًا له.





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