أسعار ومواصفات سيارة إم جي ONE موديل 2026

طرحت سيارات إم جي ONE موديل 2026، سيارتها داخل السوق المصري، بالتزامن مع نهاية شهر يوليو الجاري، حيث تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم في غضون 8.8 ثانية، قبل أن تصل لسرعة قصوى 195 كم في الساعة.



أسعار إم جي ONE موديل 2026

يصل سعر الفئة الأولى إلى مليون و320 ألفا.

يصل سعر الفئة الثانية إلى مليون و420 ألفا.

مواصفات محرك سيارات إم جي ONE موديل 2026

حصلت سيارة MG ONE علي محرك 4 سلندر، سعة 1500 سي سي "تيربو"، ينتج قوة 181 "حصان" مع عزم أقصى للدوران 285 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة من طراز CVT.

مواصفات وسائل أمان وسلامة سيارة MG ONE

-6 وسائد وستائر هوائية، مثبت سرعة

-نظام ثبات الكتروني ESP

مانع انغلاق للسيارة TCS

مساعد صعود المرتفعات HHC

تحذير الاصطدام الأمامي والخلفي

مراقبة ضغط الإطارات TPMS

كشف النقاط العمياء BSD

تحذير عند مغادرة المسار LDWS

فرامل يد إلكترونية EPB.

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