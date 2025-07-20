الأحد 20 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

أسعار ومواصفات سيارة إم جي ONE موديل 2026

سيارات إم جي ONE
سيارات إم جي ONE موديل 2026، فيتو

طرحت سيارات إم جي ONE موديل 2026، سيارتها داخل السوق المصري، بالتزامن مع نهاية شهر يوليو الجاري، حيث تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم في غضون 8.8 ثانية، قبل أن تصل لسرعة قصوى 195 كم في الساعة.
 

أسعار إم جي ONE موديل 2026

 يصل سعر الفئة الأولى إلى مليون و320 ألفا.
 يصل سعر الفئة الثانية إلى مليون و420 ألفا.

مواصفات محرك سيارات إم جي ONE موديل 2026

حصلت سيارة MG ONE  علي محرك 4 سلندر، سعة 1500 سي سي "تيربو"، ينتج قوة 181 "حصان" مع عزم أقصى للدوران 285 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة من طراز CVT.

 

مواصفات وسائل أمان وسلامة سيارة MG ONE 

-6 وسائد وستائر هوائية، مثبت سرعة

-نظام ثبات الكتروني ESP

مانع انغلاق للسيارة TCS

 مساعد صعود المرتفعات HHC

تحذير الاصطدام الأمامي والخلفي

مراقبة ضغط الإطارات TPMS

 كشف النقاط العمياء BSD

تحذير عند مغادرة المسار LDWS

 فرامل يد إلكترونية EPB.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اسعار ام جي السوق المصرى سيارة ام جي سيارات ام جي مواصفات سيارة إم جي سيارات إم جي ONE موديل 2026 أسعار إم جي ONE موديل 2026 مواصفات محرك سيارات إم جي ONE

مواد متعلقة

أسعار ومواصفات سيارات إم جي HS موديل 2026

أسعار سيارات إم جي الكهربائية في مصر

الأكثر قراءة

نتيجة الثانوية العامة 2025، مصادر تكشف بشرى سارة للطلاب وأولياء الأمور

السجن المشدد 6 سنوات لأم ألقت بأبنائها من أعلى كوبري العامرية

بعد عقدي الـ 5 ملايين جنيه لزيزو وتريزيجيه، مستند يكشف تحرك جهات رقابية للتفتيش على الأندية

إنشاء سد جديد بإثيوبيا، باحث يكشف لعبة أديس أبابا في المياه لتعدين الذهب

الأمن الوطنى: حركة حسم خططت لاستهداف الطائرة الرئاسية

مقتل عنصرين من حركة حسم الإرهابية في تبادل لإطلاق النار مع قوات إنقاذ الرهائن

وسام أبو علي يودع جماهير الأهلي بفيديو مؤثر

الأهلي يستعد لتوجيه الشكر رسميا لهذا اللاعب

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر القصدير اليوم

استقرار سعر الأرز في الأسواق اليوم الأحد 20 /7/ 2025

آخر تطورات أسعار الحديد اليوم الأحد 20-7-2025 في الأسواق

تعرف على أسعار الأسمنت اليوم الأحد 20-7-2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

لمرشحي انتخابات الشيوخ 2025.. 8 محظورات في الدعاية الانتخابية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم كتب الكتاب فى المنام وعلاقته بحلول اليسر بعد العسر

"صوت تحبه الملائكة"، 40 عاما على وفاة الشيخ محمود علي البنا وهذه تفاصيل رؤيته للرسول

دعاء التوفيق والنجاح لطلاب الثانوية العامة 2025

المزيد
الجريدة الرسمية