الأحد 20 يوليو 2025
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ثقافة وفنون

أحمد سعد يتصدر تريند اليوتيوب بـ"بطة"

احمد سعد
احمد سعد

تصدر الفنان أحمد سعد، تريند اليوتيوب في الساعات الماضية بأغنية “بطة”، حيث حقق ما يقرب من نصف مليون مشاهدة للأغنية في ثلاث أيام من طرحها.

وأغنية بطة من كلمات عبد الحميد الحباك، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع أحمد طارق يحيى، ومكس هاني محروس والكليب من إخراج طه التونسي.

*كلمات أغنية بطة*
يالي هويت الجمال اللي مفيش زيه
تعالى شوف من بعيد الحلو وعمايله

بطة عالكل حاطة.. عارفة إن مفيش ولا قبلها
ولا جاي حتى بطة

بطة ملهاش محطة 
الكل شاور بس هي ماسكة سكة

بطة عالكل حاطة.. عارفة إن مفيش ولا قبلها
ولا جاى حتي بطة

بطة ملهاش محطة 
الكل شاور بس هي ماسكة سكة

يجولها كده..  تجلهم كده 
مهرة وشاردة من الخيال 
الضحكة دوا
مفعولها هوا
جرعة يدوب همك يتشال

يجولها كده..  تجلهم كده 
مهرة وشاردة من الخيال 
الضحكة دوا
مفعولها هوا
جرعة يدوب همك يتشال

بطة
بطة
هايلة قادرة وطايلة
تقدر تسوي فيك هوايل من سلامها هايلة

عارفة دارسة وفاهمة 
تستخدم امتى سلاح دلعها اللي فى كلامها


دي هايلة قادرة وطايلة
تقدر تسوى فيك هوايل من سلامها بطة

عارفة دارسة وفاهمة 
تستخدم امتى سلاح دلعها اللي فى كلامها

يجولها كده تجلهم كده 
مهرة وشاردة من الخيال 
الضحكة دوا
مفعولها هوا
جرعة يدوب همك يتشال 

بطة.. دي بطة
بطة.. دي بطة
عالكل حاطة
  
بطة عالكل حاطة.. عارفة إن مفيش ولا قبلها
ولا جاى حتي بطة

بطة ملهاش محطة 
الكل شاور بس هي ماسكة سكة

يجولها كده تجلهم كده 
مهرة وشاردة من الخيال 
الضحكة دوا
مفعولها هوا
جرعة يدوب همك يتشال

 

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أحمد طارق يحيى الفنان أحمد سعد الفنان أحمد إيهاب عبد الواحد هاني محروس طارق يحيي

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