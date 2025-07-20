الأحد 20 يوليو 2025
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ثقافة وفنون

لقطات من حفل أحمد سعد وروبي في الساحل (صور)

روبي واحمد سعد
روبي واحمد سعد

أحيا النجمان أحمد سعد وروبي، حفلًا غنائيًّا، كامل العدد أمس السبت ضمن فعاليات الليلة الثالثة من مهرجان مراسي "ليالي مراسي"الساحل الشمالي.

 

حفل أحمد سعد وروبي


وقدم أحمد سعد عددًا كبيرا من أغانيه الشهيرة، وأبرزها: اليوم الحلو ده، اختياراتي،وسع وسع، بحبك يا صاحبي، الملوك، سايرينا يا دنيا، وأيضًا من أغاني ألبومه الجديد أغنية "بطة" و"مكسرات"، حيث تفاعل معه الجمهور بشكل كبير.

وأشعلت النجمة روبي مسرح مهرجان مراسي "ليالي مراسي"، بإطلالتها العفوية، وقدمت عددًا كبيرًا من الأغاني التي يستمعها الجمهور، وهم: نمت ننه، وليه بيداري، قلبي بلاستيك، وغاوي، مشيت ورا إحساسي، 3 ساعات متواصلة، كل ما أقوله اه.

 


كما قدم الثنائي أحمد سعد وروبي، أغنيتهما الجديدة "تاني" ضمن ألبوم سعد الجديد "بيستهبل" وذلك على مسرح مهرجان مراسي، وتفاعل معهما الجمهور بشكل كبير.


حفلات مهرجان مراسي “ليالي مراسي”

ويذكر أن مهرجان مراسي “ليالي مراسي” قد كشف عن خطة حفلات شهر أغسطس المقبل، من المقرر أن يُحيي النجم اللبناني راغب علامة، والمطربة الشعبية أمينة، حفلًا بمهرجان مراسي “ليالي مراسي”، يوم 8 أغسطس المقبل، بينما يُحيي المطرب الكويتي نبيل شعيل، والمغني الشعبي محمود الليثي، حفلًا يوم 9 أغسطس، وفي مفاجأة للجمهور سيُحيي المطرب السوري الشامي، أول حفل له في مصر بمهرجان مراسي “ليالي مراسي”، يوم 23 أغسطس، وتختتم النجمة اللبنانية نانسي عجرم، حفلات شهر أغسطس بمهرجان مراسي “ليالي مراسي”، رفقة النجم محمد حماقي، يوم 30 أغسطس.

 

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