الائتلاف المصري للتنمية وحقوق الإنسان ينظم ورشتين تدريبين لمتابعي انتخابات الشيوخ بالإسكندرية

نظّم الائتلاف المصري للتنمية وحقوق الإنسان، بالتعاون مع جمعية تمكين لتنمية المجتمع بالإسكندرية، ورشتين تدريبيتين على مدار يومين، بمقر الجمعية بمحافظة الإسكندرية، لتأهيل متابعي المجتمع المدني المشاركين في متابعة مجريات العملية الانتخابية، وذلك في إطار الاستعدادات الجارية لانتخابات مجلس الشيوخ 2025، وتنفيذًا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 1 لسنة 2025.

المتابعة الميدانية للانتخابات

استهدفت الورشة تعزيز قدرات المشاركين من ممثلي منظمات المجتمع المدني بالإسكندرية، وتمكينهم من أداء دورهم في المتابعة الميدانية للانتخابات بما يدعم النزاهة، ويعزز الشفافية والمشاركة الديمقراطية وفقًا للمعايير القانونية المنظمة.



أدار التدريب عبد الناصر قنديل، الذي قدّم برنامجًا تدريبيًا شاملًا يجمع بين الإطار النظري والتطبيق العملي، ويرتكز على مبادئ المتابعة المحايدة وفق الضوابط التي وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات.

محاور التدريب

وشملت المحاور التدريبية: الأسس الديمقراطية والنظام الانتخابي المصري.. دور منظمات المجتمع المدني في المتابعة الانتخابية.. مراحل التصويت والفرز وآليات ضمان النزاهة.. رصد المخالفات الانتخابية وإعداد التقارير.. المعايير القانونية الوطنية والدولية لمتابعة الانتخابات.. تدريب عملي ومحاكاة ليوم التصويت.

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