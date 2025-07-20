الأحد 20 يوليو 2025
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ثقافة وفنون

تعرف على أبرز نجوم حفلات مهرجان قرطاج وأسعار التذاكر

مهرجان قرطاج، فيتو
مهرجان قرطاج، فيتو

انطلق مهرجان قرطاج في دورته الـ 59 بتونس، وافتتح المهرجان الموسيقار التونسي محمد القرفي تحت شعار “من قاع الخبية”.

مهرجان قرطاج 2025 

ويتضمن مهرجان قرطاج لعام 2025، العديد من الحفلات الكبرى ومن أبرزهم حفل لطيفة التونسية، وسعر الحفل 30 دينارا ومن المقرر إقامته يوم 25 يوليو.

ويقدم الفنان الفلسطيني محمد عساف حفلا غنائيا تحت شعار من أجل غزة يوم 27 يوليو وسعر الحفل 40 دينارا، كما تشارك النجمة اللبنانية نانسي عجرم في فعاليات مهرجان قرطاج ومن المقرر إقامة حفلها يوم 2 أغسطس وسعر التذكرة 90 دينارا. 

كما تشارك أيضا النجمة نجوى كرم في مهرجان قرطاج ومن المقرر إقامة الحفل يوم 9 أغسطس وسعر تذكرة الحفل 90 دينارا، أما عن حفل مي فاروق تحت شعار “ليلة أم كلثوم” من المقرر إقامته يوم 16 أغسطس وسعر التذكرة 50 دينارا، وتختم النجمة أحلام فعاليات المهرجان يوم 21 أغسطس وسعر التذكرة 70 دينارا.

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