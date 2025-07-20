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محافظ سوهاج: استقبال 183 ألف طن أقماح بالصوامع وصرف مستحقات المزارعين

اللواء دكتور عبد
اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج

أكد اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، انتظام عمليات توريد القمح دون أية معوقات، معلنا عن توريد 183 ألفا و222 طنا من الأقماح إلى الشون والصوامع على مستوى المحافظة منذ بدء موسم التوريد في 15 أبريل الماضي وحتى الآن، مشيرا إلى صرف جميع المستحقات الخاصة بالمزارعين والتي بلغت أكثر من 2.5 مليار جنيه.

محافظ سوهاج: استقبال أكثر من 183 ألف طن أقماح بشون وصوامع المحافظة حتى الآن

وشدد المحافظ على دعم تنفيذ رؤية القيادة السياسية وخطة الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من محصول القمح، وتعزيز الأمن الغذائي، والحد من فاتورة الاستيراد، وتوفير العملة الصعبة، مشيرا إلى أن الكميات الموردة بشون وصوامع المحافظة قد تخطت نسبة المستهدف لهذا العام خلال شهر واحد من بداية التوريد، ومن المتوقع الوصول إلى نسبة زيادة 20% مع نهاية الموسم الحالي في 15 أغسطس المقبل.

صرف مستحقات المزارعين وانتظام عمليات التوريد دون معوقات

كما شدد " سراج " على استمرار المتابعة الميدانية لعمليات الاستلام والفحص الدوري للكميات الواردة، وإحكام الرقابة على تداول ونقل القمح لمنع تسريب أي كميات خارج نطاق المحافظة، موجها كافة الجهات المعنية بتذليل أية عقبات أمام المزارعين.

جدير بالذكر أن المساحة المنزرعة بالقمح هذا العام بسوهاج بلغت 192 ألف فدان موزعة على مختلف مراكز المحافظة، وقد تم تجهيز 17 موقعًا تخزينيًا لاستقبال القمح المحلي، تشمل صوامع وشون وهناجر، بطاقة استيعابية 169,748 طنًا، حيث تم رفع السعة التخزينية لصوامع غرب طهطا من 60 ألف طن إلى 90 ألف طن، وقد تم تخصيص من 3 إلى 4 خلايا لاستقبال الأقماح المستوردة، وتقوم لجان استلام وفرز الأقماح بالتأكد من مطابقتها للمواصفات، حيث تبدأ عملها يوميا من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة السابعة والنصف مساء.

وتم تحديد سعر الأردب هذا العام وفقًا لدرجة النقاوة، حيث بلغ 2200 جنيه لدرجة نقاوة 23.5، و2150 جنيهًا لدرجة نقاوة 23، و2100 جنيه لدرجة نقاوة 22.5.

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