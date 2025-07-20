أجرى اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، جولة مفاجئة شملت عددًا من الشوارع والمناطق الحيوية بحي شرق سوهاج ومدينة أخميم، وذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لمستوى الخدمات، وحرصه على ضبط الشارع وتحسين البيئة العامة للمواطنين، رافقه خلال الجولة كل من: فريدة سلام رئيس مركز ومدينة سوهاج، وعلي بهنس رئيس مركز ومدينة أخميم، وممثلي التموين، والمرور، والمرافق.



محافظ سوهاج يتفقد حي شرق ومدينة أخميم.. ويوجه بإغلاق محال مخالفة ورفع الإشغالات والقمامة

واستهل المحافظ الجولة بمنطقة خلف الجامعة والقاعات، حيث لاحظ عددًا من المخالفات، ووجّه بإغلاق المحال المخالفة، ورفع الإشغالات من أمام المحلات، ومعارض السيارات، والمقاهي التي تفترش الأرصفة، إلى جانب إزالة عربات الطعام غير المرخصة.



وشدد المحافظ على منع وقوف السيارات بشكل عشوائي أمام القاعات، موجها بسرعة رصف الشوارع المحيطة، وإنشاء موقف منظم للسيارات لتخفيف الزحام وتحقيق السيولة المرورية، وكلف رئيس مركز ومدينة أخميم بإعداد تقرير شامل عن حالة الشوارع من حيث البنية التحتية، تمهيدًا لإدراجها ضمن خطة الرصف، مع تنفيذ أعمال ترميم مؤقتة لحين بدء تنفيذ الرصف الكامل.



منع وقوف السيارات بشكل عشوائي أمام القاعات

شملت جولة المحافظ أيضا تفقد شارع الترعة المردومة والشوارع المتفرعة منه، حيث وجّه برفع المخلفات وتجمعات القمامة، وتمهيد الطرق بشكل عاجل، مشددًا على تحسين مستوى النظافة بشكل دائم، كما حرص على متابعة مدى التزام سيارات الميكروباص بالتعريفة الرسمية، ووجّه بتكثيف الحملات المرورية لضبط أي تجاوزات من السائقين.



وتضمنت الجولة كذلك تفقد عدد من المحال المتنوعة والمخابز، وشدد المحافظ على أهمية التأكد من التراخيص، وسلامة الموازين، وتوافر الشهادات الصحية للعاملين، موجها بإزالة الإشغالات المتواجدة أمام أحد المستشفيات المجاورة، لتسهيل حركة دخول وخروج المرضى.



واختتم الجولة بتفقد شوارع مدينة ناصر وشارع كازالوفا، موجها بسرعة رفع الإشغالات من الشوارع الرئيسية والجانبية، ورفع القمامة المتراكمة، وتحسين مستوى النظافة والإضاءة العامة، كما أصدر تعليماته بإزالة الإشغالات أمام معرض “كلنا واحد”، وتنظيم المنطقة المحيطة به بالشكل اللائق.





وخلال الجولة، استمع اللواء سراج إلى عدد من شكاوى المواطنين، مؤكدا لهم أن المنطقة ستشهد خطة تطوير متكاملة تشمل رصف الطرق، وتطوير المنتزه المجاور ليكون متنفسًا مناسبًا للعائلات، مع دعم المنطقة بسلال قمامة جديدة وتحسين مستوى الإنارة.



وأكد المحافظ أن الجولات المفاجئة ستتواصل خلال الفترة المقبلة لمتابعة الأداء الخدمي والرقابي على أرض الواقع، واتخاذ قرارات فورية لضبط الشارع وتحسين جودة الحياة للمواطن السوهاجي.

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