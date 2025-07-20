شراكة استراتيجية بين كونتكت للوساطة التأمينية والميثاق العالمي للأمم المتحدة لتعزيز الاستدامة

تواصل مجموعة كونتكت المالية ترسيخ مكانتها كشريك تنموي فعّال في السوق المصري، من خلال تبنّي مبادرات تُعزّز مفاهيم الحوكمة، والشفافية، وتكافؤ الفرص، لا سيّما في ما يتعلق بالتمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة.

وفي هذا الإطار، أعلنت كونتكت للوساطة التأمينية، ذراع الوساطة التأمينية التابع للمجموعة، عن انضمامها رسميًا إلى عضوية الميثاق العالمي للأمم المتحدة في مصر (UNGCNE)، بالتوازي مع دعمها للبرنامج الرائد لتمكين المرأة "Bloom with Purpose"، الذي يهدف إلى تطوير المهارات القيادية للمرأة في المناصب الإدارية المتوسطة وتأهيلهن للوصول إلى مستويات قيادية عليا.

مبادرة عالمية لاستدامة القطاع الخاص

تُعد هذه الشراكة خطوة إستراتيجية تُمكّن كونتكت للوساطة التأمينية من الانضمام إلى أكبر مبادرة عالمية لاستدامة القطاع الخاص، وتعزّز من دورها كلاعب أساسي في قطاع التأمين المصري الملتزم بالمسؤولية المجتمعية.

كما تفتح هذه الشراكة آفاقًا أوسع أمام الشركة لتعزيز ممارسات الاستدامة وبناء القدرات المؤسسية، من خلال المشاركة في مسرعات أعمال متخصصة (Accelerators) في مجالات حقوق الإنسان، والمناخ، والابتكار، ومكافحة الفساد، والنزاهة.

وتشمل الشراكة أيضًا الانضمام إلى ورش عمل Sustain360، وهو أحد برامج الميثاق العالمي للأمم المتحدة في مصر، ويركز على تطوير الكفاءات المؤسسية في مجالات الحوكمة والبيئة والأثر المجتمعي، فضلًا عن الاستفادة من المنصات التعليمية الرقمية التابعة للأمم المتحدة، وعلى رأسها منصة UNGC Academy.



وصرحت نهال بريك، العضو المنتدب لشركة كونتكت للوساطة التأمينية: "نؤمن في كونتكت للوساطة التأمينية أن تمكين المرأة والالتزام بالحوكمة الرشيدة ليسا مجرد مسؤوليات مجتمعية، بل ركيزتان أساسيتان لبناء مؤسسات قوية ومستدامة، وتُمثل شراكتنا مع الميثاق العالمي للأمم المتحدة (UNGCNE) امتدادًا طبيعيًا لرؤيتنا في خلق بيئة عمل قائمة على التنوع، والمساواة، والابتكار، من خلال تعزيز مبدأ تكافؤ الفرص داخل كونتكت”.

نمو اقتصادي مستدام وتعزيز قدرتنا التنافسية

وأضافت: “ننظر إلى تمكين المرأة كضرورة استراتيجية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام وتعزيز قدرتنا التنافسية كشركة رائدة في السوق المصري، حيث تمنحنا هذه الشراكة أدوات ومعايير عالمية تساعدنا على ترجمة رؤيتنا إلى واقع ملموس، وإحداث تأثير إيجابي ومستدام على مستوى أعمالنا والمجتمع ككل، ونتطلع لأن تكون هذه الخطوة بداية لسلسلة من المبادرات المؤثرة في المستقبل”.



ومن جانبها، علقت ولاء الحسيني، المدير التنفيذي لشبكة الميثاق العالمي للأمم المتحدة في مصر، قائلة: “نعتز بالتعاون مع مجموعة كونتكت الرائدة، من خلال الشراكة مع كونتكت للوساطة التأمينية، التي تضع الاستدامة وتمكين المرأة في صميم استراتيجيتها المؤسسية، حيث يُجسّد دعمهم لمبادرة Bloom with Purpose التزامًا بتمكين القيادات النسائية في مواقع صنع القرار، ويمهّد لتعاون طويل الأمد من شأنه إحداث أثر ملموس على مستوى القطاع المالي وسوق العمل المصري ككل، فمشاركة القطاع الخاص بهذا القدر من الجدية والفعالية يُعد عنصرًا أساسيًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز حضور القيادات النسائية في مصر”.

أهداف التنمية المستدامة

والجدير بالذكر أن هذا التعاون يعكس التزام كونتكت للوساطة التأمينية الحقيقي بإحداث أثر إيجابي ومستدام في المجتمع، ويأتي في إطار توجه الشركة لتعزيز دورها التنموي عبر دعم قضايا محورية، مثل المساواة بين الجنسين، والنهوض بالتعليم، وتوفير فرص العمل اللائقة، وترسيخ مبادئ النزاهة المؤسسية، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة (SDGs).





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