الأحد 20 يوليو 2025
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حملة مكبرة لإزالة إشغالات الباعة الجائلين بشرق الإسكندرية

حملة مكبرة لإزالة
حملة مكبرة لإزالة اشغالات الباعة الجائلين بشرق الإسكندرية

قامت المهندسة نهى خليفة رئيس حي شرق  بالاسكندريه اليوم الأحد  بتنفيذ حملة إزالة اشغالات صباحية بتواجد سكرتير عام الحى ورئيس شرطة المرافق وقوة أمنية وبمشاركة ادارة اشغال طريق ووحدة الازالة الفورية وادارة المتابعة الميدانية ووحدة المخلفات والردم.

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ياتى ذلك بناء علي التوجيهات والتكليفات الصادرة من الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية لإعادة الإنضباط للشارع وعودة الشكل الحضاري للمحافظة لتليق بالمواطن السكندري.

 شملت المناطق التالية شارع وينجت ومتفرعاته ومنطقة باكوس قبل المزلقان وبعد المزلقان.
 

حيث تم ضبط ( ٧٦)  حالة أشغال متنوع، وهالك ( ٢٠٥ حالة،وبالمرور الميداني تم ضبط بعض السيارات المخالفة، وجاري المتابعة لإزالة الاشغالات بنطاق الحى.

وتهيب رئاسة حى شرق المواطنين الإلتزام بالقوانين المنظمة للاشغالات والتقنين لعودة الشكل الحضاري مع التأكيد على استمرار عمل الأحياء بكافة إمكانياتها فى خدمة المواطن.

 

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الفريق أحمد خالد حي شرق بالاسكندرية

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