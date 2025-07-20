القومي للترجمة يصدر الطبعة الفرنسية من كتاب "رحلة الخير.. العائلة المقدسة في مصر"

صدرت حديثا عن المركز القومي للترجمة، برئاسة الدكتورة كرمة سامى، الطبعة الفرنسية من كتاب "رحلة الخير.. العائلة المقدسة في مصر" تأليف الدكتور أحمد إبراهيم الشريف، ترجمة الدكتورة مونيكا ميمي موريس، أستاذة الترجمة بكلية الألسن، ومراجعة الدكتورة بشاير علام.

كتاب “رحلة الخير.. العائلة المقدسة في مصر”

ويعد كتاب "رحلة الخير.. العائلة المقدسة في مصر" من أبرز الإصدارات المعاصرة التي تناولت هذه الرحلة من منظور مصري خالص، حيث لا يكتفي المؤلف بالسرد التاريخي، بل ينطلق إلى قراءة الرحلة بوصفها حدثًا متجددًا في الوجدان المصري، يجمع بين الإيمان والتاريخ والتراث الشعبي، ويبرز كيف أصبحت مسارًا للبركة ومنبعًا للقصص والأساطير التي شكّلت وجدان المصريين عبر العصور.

وأكد الدكتور أحمد إبراهيم الشريف في تصريحات سابقة أن فكرة الكتاب تقوم على "تأمل الرحلة كجزء من الهوية المصرية، لا مجرد حدث ديني"، مشيرًا إلى أن مصر لم تكن مجرد ممر للعائلة المقدسة، بل احتضنتها وعاشت تفاصيلها، وتحولت مواقع مرورها إلى نقاط نور روحي واجتماعي.

أما المترجمة د. مونيكا ميمي موريس، فقد عبّرت عن سعادتها بترجمة هذا العمل، مؤكدة أن "الكتاب يقدم صورة إنسانية وعميقة لرحلة العائلة المقدسة، ويجسد روح التسامح والمحبة التي عرف بها المصريون"، مشيرة إلى أن نقل هذا العمل إلى اللغة الفرنسية يسهم في تعريف العالم الناطق بالفرنسية بجانب مهم من تاريخ مصر الروحي والإنساني.

ويضم الكتاب فصولًا عن محطات الرحلة في الدلتا والصعيد، ويفرد مساحة واسعة للبعد الشعبي والأسطوري، حيث يروي كيف التقط المصريون البسطاء تفاصيل الرحلة وحولوها إلى سرديات محلية، متوارثة جيلًا بعد جيل.

يُذكر أن كتاب "رحلة الخير" قد نال إشادة نقدية واسعة منذ صدوره الأول وترجمته إلى اللغة الفرنسية، واعتُبر إضافة نوعية في أدبيات الرحلة الدينية، ووسيلة لتعزيز السياحة الثقافية والروحية في مصر.

المؤلف أحمد إبراهيم الشريف

أحمد إبراهيم الشريف، روائى وباحث حاصل على درجة الدكتوراه فى النقد العربي وتحليل الخطاب، ونال أحمد الشريف جائزة أفضل رسالة دكتوراه فى قسم اللغة العربية، بكلية البنات بجامعة عين شمس للعام (2020 - 2021)، عن رسالته المقدمة تحت عنوان "بلاغة الخطاب فى مسرح علي أحمد باكثير"، كما حصل على تكريم مجمع اللغة العربية عام 2022؛ نظرًا لدوره البارز في الاهتمام باللغة العربية وفنونها، والدعوة إلى معرفة قدرها، وتقديم رسالة المجمع السامية إلى جمهور العربية، وتبنيه مشروعًا ثقافيًّا ساعيًا فيه إلى اكتشاف وجوه جديدة من المبدعين والكُتّاب الذين يمثلون روافد جديدة للغة الضاد.

وصدر له رواية موسم الكبك، عن هيئة قصور الثقافة 2013، والتي حصلت على جائزة ساويرس الثقافية فرع شباب الأدباء، وكتاب "الخطاب الشعرى عند نجيب سرور" عن الهيئة المصرية العامة للكتاب 2026، ورواية "طريق الحلفا" عن دار منشورات الربيع العربى 2019، والمجموعة القصصية “زغرودة تليق بجنازة”، عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، والحاصلة على جائزة ساويرس فرع كبار الأدباء 2024، وكتاب "رحلة الخير.. العائلة المقدسة في مصر" عن المركز القومي للترجمة وكتاب "أقنعة باكثير" عن دائرة الثقافة في الشارقة، ورواية "التجريدة.. ثورة الصعيد المقدسة" عن منشورات الربيع.

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