الأحد 20 يوليو 2025
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رياضة

الأهلي يتحرك لخوض مرانه في تونس (صور)

أليو ديانج لاعب الأهلي،
أليو ديانج لاعب الأهلي، فيتو

غادرت حافلة الأهلي مقر إقامتها في تونس استعدادا لخوض مران جديد في مدينة طبرقة التونسية. 

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته اليوم في مدينة طبرقة التونسية ضمن معسكر الإعداد الخارجي الذي يقام خلال الفترة من ١٨ إلى ٢٦ يوليو الجاري.

وقرر الجهاز الفني بقيادة الإسباني خوسيه ريبيرو، إقامة المران على فترتين، في ضوء البرنامج الذي وضعه الجهاز الفني لتحقيق الاستفادة القصوى من فترة المعسكر.

الأهلي يتدرب على فترتين في معسكر تونس 

وخاض الفريق مرانه الأول على أحد الملاعب الخاصة بفندق الإقامة في مدينة طبرقة، على أن يخوض مرانه الثاني في الجيم.

ومن المنتظر أن يخوض الأهلي عددًا من المباريات الودية في إطار الاستعداد للمرحلة المقبلة من الموسم المقبل، حيث يلتقي غدا فريق الملعب التونسي في الثامنة مساء. 

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