الأحد 20 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

الهدوء يخيم على السويداء.. وبدء تسيير قوافل مساعدات إلى المحافظة

السويداء، فيتو
السويداء، فيتو

قالت تقارير إعلامية اليوم الأحد: خيم الهدوء على محافظة السويداء جنوب سوريا بعد الإعلان عن وقف إطلاق النار بين عشائر البدو والفصائل الدرزية، فيما انطلقت صباح اليوم قوافل مساعدات سيّرتها دمشق إلى المحافظة.

الهدوء يخيم على السويداء وبدء تسيير قوافل مساعدات إلى المحافظة  

وانتشرت فيديوهات على منصات التواصل الاجتماعي تظهر الهدوء في السويداء أن حالة من الهدوء تخيم على المدينة بعد أيام من الاشتباكات العنيفة والدامية التي راح ضحيتها المئات.

txt

روبيو يطالب السلطات السورية بمنع «داعش» من دخول السويداء

وتحدثت منصات إخبارية محلية في السويداء عن سماع أصوات إطلاق للنار، وتصاعد أعمدة من الدخان في أحد مناطق مدينة شهبا غربي المحافظة على طريق دمشق.


وبدأت قوات الأمن السورية يوم أمس الانتشار في مناطق المحافظة لضمان تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، وطالبت جهات دولية وشخصيات سياسية معروفة بالالتزام بوقف إطلاق النار والتخلي عن السلاح.

من جهته، طالب وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، حكومة دمشق بضرورة محاسبة جميع مرتكبي الفظائع في محافظة السويداء وتقديمهم للعدالة.

وكانت الرئاسة السورية قد أعلنت أمس السبت عن وقف إطلاق النار في السويداء بين العشائر السورية والفصائل الدرزية، وطالبت كافة الأطراف بالالتزام بتنفيذ الاتفاق تحت طائلة المساءلة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

السويداء دمشق سوريا مدينة شهبا قوات الأمن السورية وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو

مواد متعلقة

روبيو يطالب السلطات السورية بمنع «داعش» من دخول السويداء

الداخلية السورية: إخلاء السويداء بالكامل من مقاتلي العشائر ووقف الاشتباكات

الأكثر قراءة

آخر تطورات حادث أطفال دلجا الأشقاء، نجل عم الأب: «اتقوا الله فينا وكفاية إشاعات»

ببدلة الإعدام والسبحة، إيداع المتهم بقتل خاله حرقا قفص الاتهام بجنايات الأقصر (صور)

الرفض الكامل للإساءة والوقيعة الأبرز، آخر تطورات الشراكة الاستراتيجية المصرية السعودية بقيادة السيسي وولي العهد (صور)

بعد قبول استقالتها، تعرف على أبرز إنجازات ومناصب وزيرة البيئة ياسمين فؤاد (بروفايل)

قبول استقالة وزيرة البيئة وتكليف منال عوض بالقيام بمهامها مؤقتًا

مدبولي يقبل استقالة وزيرة البيئة

بعد وفاة الأمير النائم، طبيب مخ وأعصاب يكشف ماذا يحدث داخل جسم الإنسان أثناء الغيبوبة الطويلة؟

بعد تقدير قيمة الدولار بـ35 جنيه، خبير: حل المشكلات الاقتصادية بيد المصريين فقط

خدمات

المزيد

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم

استقرار أسعار السكر بالأسواق اليوم الأحد

انخفاض البلطي والبوري والكابوريا، سعر السمك اليوم في سوق العبور

ضوابط الفوز بالمقاعد الفردية في انتخابات مجلس الشيوخ 2025

المزيد

انفوجراف

كيف تحسم القائمة الوطنية من أجل مصر مقاعد مجلس الشيوخ؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء التوفيق والنجاح لطلاب الثانوية العامة 2025

ما حكم عمل السبوع للمولود، وهل العقيقة من السنة؟ الإفتاء تجيب

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 20 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads