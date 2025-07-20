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رياضة

بمشاركة وسام وعبد القادر وإمام.. مران قوي للمستبعدين من معسكر الأهلي في تونس

مران الأهلي، فيتو
مران الأهلي، فيتو

خاض لاعبو الأهلي المستبعدون من معسكر تونس مرانا قويا، صباح اليوم في ستاد التتش، حيث شهدت التدريبات تواجد وسام أبو علي وإمام عاشور وأحمد عبد القادر وسمير محمد ومصطفى مخلوف ورضا سليم. 

جاء ذلك فيما يضع النادي الأهلي في الساعات الحالية اللمسات الأخيرة على صفقة بيع وسام أبو علي مهاجم الفريق الي كولوموبس كرو الأمريكي بعد الاتفاق على بيعه مقابل 7.5 مليون دولار تسدد على قسطين؛ الأول بقيمة 5.5 مليون دولار والأخرى بقيمة 2 مليون دولار بجانب مكاسب إضافية تصل إلى 2 مليون دولار. 

الأهلي يتدرب فترتين يوميا في معسكر تونس

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته اليوم في مدينة طبرقة التونسية ضمن معسكر الإعداد الخارجي الذي يقام خلال الفترة من ١٨ إلى ٢٦ يوليو الجاري.

وقرر الجهاز الفني بقيادة الإسباني خوسيه ريبيرو، إقامة المران على فترتين، في ضوء البرنامج الذي وضعه الجهاز الفني لتحقيق الاستفادة القصوى من فترة المعسكر.

وخاض الفريق مرانه الأول على أحد الملاعب الخاصة بفندق الإقامة في مدينة طبرقة، على أن يخوض مرانه الثاني في الجيم.

ومن المنتظر أن يخوض الأهلي عددًا من المباريات الودية في إطار الاستعداد للمرحلة المقبلة من الموسم المقبل، حيث يلتقي غدا فريق الملعب التونسي في الثامنة مساء. 

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