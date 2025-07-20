طرح شركة بنيان للتنمية والتجارة بالبورصة

نفذت اليوم الأحد الموافق ٢٠ يوليو ٢٠٢٥، عملية الطرح العام والخاص لشركة بنيان للتنمية والتجارة، كما يلى:

- الطرح الخاص لعدد 344.8 مليون سهم بمعدل تغطية 6.88 مرة، وتم التخصيص لعدد 561 عميلًا لدى 18 شركة سمسرة.

- الطرح العام لعدد 18.1 مليون سهم بمعدل تغطية 33.7 مرة، وتم التخصيص لعدد 15,824 عميلًا لدى 94 شركة سمسرة.

- الكمية الإجمالية للطرح العام والخاص: 362.9 مليون سهم تم تخصيصها لـ16,385 عميلًا وبقيمة إجمالية بلغت 1.8 مليار جنيه.

وكان قد تم غلق باب تلقي الطلبات في شريحة الطرح الخاص يوم الأحد الموافق ١٣يوليو ٢٠٢٥ بكمية طلبات بلغت 2.37 مليار سهم بمشاركة 604 عملاء من خلال 32 شركة سمسرة.

611.65 مليون سهم بمشاركة 15,824 عميلًا

كما تم غلق باب تلقي الطلبات في شريحة الطرح العام يوم الأربعاء الموافق ١٦ يوليو ٢٠٢٥، بكمية طلبات بلغت 611.65 مليون سهم بمشاركة 15,824 عميلًا من خلال 94 شركة سمسرة.

ومن الجدير بالذكر أنه قد تم رد المبالغ المودعة بالزيادة عن قيمة الكمية التي تم تخصيصها في الطرح العام، إلى حسابات شركات السمسرة يوم الخميس الموافق ١٧ يوليو ٢٠٢٥، (اليوم التالي مباشرة لانتهاء فترة تلقي الطلبات بنهاية ساعات عمل يوم الأربعاء الموافق ١٦ يوليو ٢٠٢٥)، وذلك في ضوء التنسيق بين فريق عمل البورصة المصرية وإدارة التسويات المالية بشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي التي قامت بالتواصل المستمر مع بنوك المقاصة لمراجعة ومطابقة الأرصدة لضمان التغطية النقدية وعدم وجود عجز، وقد أدى ذلك إلى ضبط الأرصدة النقدية لدى بنوك المقاصة مع الكميات المدرجة لدى البورصة المصرية؛ مما أتاح سرعة رد الأموال الفائضة.

كما تجدر الإشارة إلى أن فريق عمل تكنولوجيا المعلومات بالبورصـة المصرية قد نجح، ولأول مرة، في استحداث واستخدام نظام جديد تم تطويره خصيصًا للتوافق مع متطلبات قيام مدير الطرح بإجراء عملية التخصيص لطلبات شريحة الطرح الخاص التي يتم تسجيلها بنظام الصفقات الخاصة (OPR) من خلال جميع شركات السمسرة، وذلك وفقًا للشروط والأحكام الواردة بنشرة الطرح.

وذلك بالإضافة إلى نجاح البورصة المصرية المستمر في تطوير نظام الصفقات الخاصة (OPR) لإتاحة تسجيل أوامر الطرح الخاص بواسطة جميع شركات السمسرة، وذلك للمرة الثالثة بعد نجاح تلك التجربة في اكتتاب "شركة أكت فاينانشيال للاستشارات"، وطرح "المصرف المتحد".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.