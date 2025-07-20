صندوق مكافحة الإدمان يقدم الخدمات العلاجية لـ 71673 مريض خلال 6 أشهر (انفوجراف)

نشر صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي انفوجراف على الصفحة الرسمية للصندوق " الفيس بوك "، تضمن مجهودات الخط الساخن للصندوق "16023"، حيث تم تقديم الخدمات العلاجية خلال النصف الأول من عام 2025 لـ 71673 مريضا "جديد ومتابعة" منهم 10640 مريضا من أبناء المناطق المطورة "بديلة العشوائيات" الأسمرات، المحروسة، روضة السودان، روضة السيدة، أهالينا، الخيالة، بشاير الخير، حدائق أكتوبر"

صندوق مكافحة وعلاج الادمان , فيتو

وتنوعت الخدمات ما بين مكالمات للمتابعة والمشورة والعلاج والتأهيل والدمج المجتمعي، حيث إن الخدمات العلاجية تقدم للمرضى مجانًا وفي سرية تامة ووفقا للمعايير الدولية، وبلغت نسبة المستفيدين الذكور من هذه الخدمات 96 % بينما بلغت نسبة الإناث 4%، حيث تردد المرضى على المراكز العلاجية التابعة للصندوق والشريكة مع الخط الساخن وعددها 34 مركز بـ 19 محافظة حتى الآن.

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