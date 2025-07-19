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أخبار مصر

عمل الإسكندرية تنظم دورات تدريبية للعاملين بقطاع البناء والتشييد

دورات تدريبية للعاملين
دورات تدريبية للعاملين بقطاع البناء والتشييد
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واصلت مديرية عمل الإسكندرية تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران بنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية داخل المنشآت وتوعية العاملين بطرق المواجهة والوقاية. 

وقال محمد كمال وكيل مديرية العمل بمحافظة الإسكندرية إنه بعد الانتهاء من تدريب العاملين  بقطاع الصرف الصحي في هذا الشأن، نظمت المديرية دورة تدريبية عملية ونظرية بقطاع التشييد والبناء بالتنسيق مع مجموعة تابعة لشركة تراست ايجيبت للمقاولات، وشركة المتحدة، استفاد منها 30 عاملا  بالشركتين، وذلك بالتعاون مع شركة أوراسكوم، والتي انعقدت بمقر موقع النحاس للمترو الجديد.

وأوضح أن التدريب يتضمن محاضرات نظرية على إجراءات السلامة والصحة المهنية بالمواقع الإنشائية.

كما تضمن تدريب عملى بمعمل المحاكاة التابع لشركة أوراسكوم والذى يشمل التعامل مع السقالات والأوناش والروافع، وكيفية استخدام مهمات الوقاية الشخصية وإجراءات الإسعافات الأولية.

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