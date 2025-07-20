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جنايات مستأنف الأقصر تنظر محاكمة قاتل خاله حرقا لرفضه زواجه من مطلقة

هيئة المحكمة، فيتو
هيئة المحكمة، فيتو

تنظر محكمة جنايات مستأنف الأقصر، صباح اليوم الأحد، برئاسة المستشار كمال فخري شمروخ، جلسة محاكمة المتهم محمد النوبي عبدالله حامد، 38 سنة، عاطل، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"حرق الشاب لخاله" بمنطقة العوامية في الأقصر.

محاكمة قاتل خاله في الأقصر 

يترأس الجلسة المستشار كمال فخري شمروخ، وعضوية المستشارين أسامة أحمد محمود، تامر محمد هلال، ومحمد عمر صوفي، وبحضور مدير النيابة العامة بندر الأقصر المستشار أحمد شلبي، ووكيل النائب العام علاء سالم، وأمانة السر محمد حفني محمد، وذلك للنظر في القضية التي سبق أن صدر فيها حكم بالإعدام في أول درجة، وتستمع اليوم إلى مرافعة هامة من المحامي العام في القضية.

 

وتعود تفاصيل القضية إلى مارس 2024، حين أقدم المتهم على سكب البنزين على خاله صالح كامل طه، 67 عامًا، أثناء عودته من أداء صلاة التراويح، ثم أشعل فيه النار، وهدد المارة لمنعهم من إنقاذه، ما أسفر عن إصابته بحروق خطيرة نقل على إثرها للمستشفى، وظل يعاني 10 أيام قبل أن يتوفى متأثرًا بالحروق وتسمم البنزين.

وكشفت التحقيقات أن المتهم ارتكب جريمته بعد رفض خاله المستمر لزواجه من سيدة مطلقة لديها ثلاثة أطفال وتقطن بجواره، حيث حاول إقناعه دون جدوى، فقرر الانتقام منه بهذه الطريقة البشعة.

وكانت محكمة جنايات الأقصر، برئاسة المستشار باسم عبدالمنعم، قد أصدرت حكمًا بالإعدام شنقًا بحق المتهم، بعد إحالته لفضيلة المفتي الذي أكد عدم وجود ما يدرأ عنه القصاص.

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