الثلاثاء 15 يوليو 2025
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محافظ الأقصر يتفقد عددا من قطع الأراضي على النيل لبحث فرص الاستثمار

محافظ الأقصر يتفقد
محافظ الأقصر يتفقد عددا من قطع الأراضي على النيل، فيتو

أجرى المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، اليوم الثلاثاء، زيارة تفقد خلالها عددا من قطع الأراضي التابعة للدولة والمطلة على نهر النيل بطريق المراسي بقرية الروافعة الغربية التابعة لمركز ومدينة البياضية، وذلك لدراسة إمكانية استغلالها وطرحها كمشروعات استثمارية وسياحية واعدة، لخدمة أبناء المدينة والسياح على حد السواء، في ضوء توجيهات الدولة بالاستفادة من أصولها غير المستغلة وتعظيم مواردها.

 

مشروعات استثمارية في الأقصر 

وتهدف الجولة إلى تقييم الموقع من حيث الجاهزية والفرص المتاحة، تمهيدًا لطرحه أمام المستثمرين كفرص استثمارية تساهم في دعم الاقتصاد المحلي وتوفير مصادر دخل إضافية للمحافظة.  

وأكد محافظ الأقصر أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة شاملة لتعظيم الاستفادة من الأراضي غير المستغلة على ضفاف النيل، بما يحقق التنمية المستدامة ويوفر فرص عمل لأبناء المحافظة.

ورافق المحافظ خلال الجولة كل من الدكتور هشام أبو زيد نائب المحافظ، وعبد الخالق حسين مدني رئيس مركز ومدينة البياضية، ومحمد مهدي غزالي مدير إدارة الاستثمار بديوان عام المحافظة.

 

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