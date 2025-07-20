استئناف محاكمة 3 تلاميذ أصابوا زميلهم بطلق ناري في كفر الشيخ اليوم

تستأنف محكمة جنايات الطفل بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الأحد، جلسات محاكمة ثلاثة طلاب أحداث، على خلفية اتهامهم بالتعدي على زميلهم الطالب "أدهم"، الذي أصيب بطلق ناري في الرأس خلال شهر أبريل الماضي بمدينة بلطيم.

تفاصيل واقعة إطلاق النار على طالب

وتعود تفاصيل الواقعة إلى أواخر أبريل، حين تعرض الطالب "أدهم" لإصابة خطيرة نتيجة إطلاق نار أثناء لهو بينه وبين زملائه، باستخدام سلاح ناري غير مرخص يعود لوالد أحد المتهمين وقد أسفرت تحريات الأجهزة الأمنية حينها عن ضبط المتهمين الثلاثة، إلى جانب والد أحدهم الذي وجهت له تهمة الإهمال وحيازة سلاح دون ترخيص.

وكانت جهات التحقيق قد قررت في وقت سابق إحالة المتهمين إلى محكمة الأحداث، مع استمرار حبسهم داخل إحدى دور الرعاية بمحافظة كفر الشيخ، وقررت كذلك حبس والد المتهم بتهمة الإهمال.

وفي جلسة سابقة، قررت المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة اليوم، الأحد 20 يوليو، لإتاحة الفرصة للاطلاع على المستندات وتبادل المذكرات القانونية، مع استمرار حبس المتهمين، على أن تُستأنف اليوم وقائع المحاكمة للنظر فيما نُسب إليهم من اتهامات.

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