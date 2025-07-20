الأحد 20 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

استئناف محاكمة 3 تلاميذ أصابوا زميلهم بطلق ناري في كفر الشيخ اليوم

الطفل أدهم
الطفل أدهم

تستأنف محكمة جنايات الطفل بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الأحد، جلسات محاكمة ثلاثة طلاب أحداث، على خلفية اتهامهم بالتعدي على زميلهم الطالب "أدهم"، الذي أصيب بطلق ناري في الرأس خلال شهر أبريل الماضي بمدينة بلطيم.

 

تفاصيل واقعة إطلاق النار على طالب

وتعود تفاصيل الواقعة إلى أواخر أبريل، حين تعرض الطالب "أدهم" لإصابة خطيرة نتيجة إطلاق نار أثناء لهو بينه وبين زملائه، باستخدام سلاح ناري غير مرخص يعود لوالد أحد المتهمين وقد أسفرت تحريات الأجهزة الأمنية حينها عن ضبط المتهمين الثلاثة، إلى جانب والد أحدهم الذي وجهت له تهمة الإهمال وحيازة سلاح دون ترخيص.

وكانت جهات التحقيق قد قررت في وقت سابق إحالة المتهمين إلى محكمة الأحداث، مع استمرار حبسهم داخل إحدى دور الرعاية بمحافظة كفر الشيخ، وقررت كذلك حبس والد المتهم بتهمة الإهمال.

وفي جلسة سابقة، قررت المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة اليوم، الأحد 20 يوليو، لإتاحة الفرصة للاطلاع على المستندات وتبادل المذكرات القانونية، مع استمرار حبس المتهمين، على أن تُستأنف اليوم وقائع المحاكمة للنظر فيما نُسب إليهم من اتهامات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أجهزة الأمن جنايات الطفل مدينة بلطيم

مواد متعلقة

إصابة 20 شخصا بينهم 4 في حالة حرجة إثر حادث دهس بلوس أنجلوس

الأكثر قراءة

آخر تطورات حادث أطفال دلجا الأشقاء، نجل عم الأب: «اتقوا الله فينا وكفاية إشاعات»

ببدلة الإعدام والسبحة، إيداع المتهم بقتل خاله حرقا قفص الاتهام بجنايات الأقصر (صور)

الرفض الكامل للإساءة والوقيعة الأبرز، آخر تطورات الشراكة الاستراتيجية المصرية السعودية بقيادة السيسي وولي العهد (صور)

قبول استقالة وزيرة البيئة وتكليف منال عوض بالقيام بمهامها مؤقتًا

بعد قبول استقالتها، تعرف على أبرز إنجازات ومناصب وزيرة البيئة ياسمين فؤاد (بروفايل)

مدبولي يقبل استقالة وزيرة البيئة

بعد تقدير قيمة الدولار بـ35 جنيه، خبير: حل المشكلات الاقتصادية بيد المصريين فقط

بعد وفاة الأمير النائم، طبيب مخ وأعصاب يكشف ماذا يحدث داخل جسم الإنسان أثناء الغيبوبة الطويلة؟

خدمات

المزيد

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم

استقرار أسعار السكر بالأسواق اليوم الأحد

انخفاض البلطي والبوري والكابوريا، سعر السمك اليوم في سوق العبور

ضوابط الفوز بالمقاعد الفردية في انتخابات مجلس الشيوخ 2025

المزيد

انفوجراف

كيف تحسم القائمة الوطنية من أجل مصر مقاعد مجلس الشيوخ؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء التوفيق والنجاح لطلاب الثانوية العامة 2025

ما حكم عمل السبوع للمولود، وهل العقيقة من السنة؟ الإفتاء تجيب

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 20 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية