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رياضة

الأهلي يضع اللمسات الأخيرة على صفقة بيع وسام أبو علي إلى كولومبوس الأمريكي

وسام أبو علي، فيتو
وسام أبو علي، فيتو

يضع النادي الأهلي في الساعات الحالية اللمسات الأخيرة على صفقة بيع وسام أبوعلي مهاجم الفريق إلى كولومبوس كرو الأمريكي بعد الاتفاق على بيعه مقابل 7.5 مليون دولار تسدد على قسطين؛ الأول بقيمة 5.5 مليون دولار والأخرى بقيمة 2 مليون دولار، بجانب مكاسب إضافية تصل إلى 2 مليون دولار. 

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته اليوم في مدينة طبرقة التونسية ضمن معسكر الإعداد الخارجي الذي يقام خلال الفترة من ١٨ إلى ٢٦ يوليو الجاري.

الأهلي يتدرب على فترتين في معسكر تونس

وقرر الجهاز الفني بقيادة الإسباني خوسيه ريبيرو، إقامة المران على فترتين، في ضوء البرنامج الذي وضعه الجهاز الفني لتحقيق الاستفادة القصوى من فترة المعسكر.

وخاض الفريق مرانه الأول على أحد الملاعب الخاصة بفندق الإقامة في مدينة طبرقة، على أن يخوض مرانه الثاني في الجيم.

ومن المنتظر أن يخوض الأهلي عددًا من المباريات الودية في إطار الاستعداد للمرحلة المقبلة من الموسم المقبل، حيث يلتقي غدا فريق الملعب التونسي في الثامنة مساء. 

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