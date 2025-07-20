الأحد 20 يوليو 2025
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ثقافة وفنون

أزمات تواجه فيلم شمس الزناتي 2 لمحمد عادل إمام

شمس الزناتي
شمس الزناتي

يواصل صناع فيلم "شمس الزناتي 2" تصوير أحداث العمل، حيث يتم تصوير عدد من المشاجرات التي كان يقوم بها الـ"7" أفراد في مرحلة شبابهم، ومن المقرر أن يستغرق تصوير هذه المشاهد أسبوعًا كامًلا.

وكان المخرج عمرو سلامة قد بدأ معاينة بعض أماكن التصوير، التي سوف تشهد تصوير الأحداث المتبقية من الفيلم، تمهيدًا لعرضه خلال الفترة المقبلة، خاصة أن العمل تعطل لأكثر من مرة دون الإعلان عن الأسباب وراء ذلك في الفترة السابقة.

أزمات واجهت شمس الزناتي 2

وواجه فيلم “شمس الزناتي 2” العديد من الأزمات منذ بداية التحضير للعمل والتي كان من أولها ميزانية العمل التي تتطلب مبلغًا ضخمًا كي يخرج العمل للنور.

وتعتبر ثاني الأزمات التي واجهت العمل هو عدم اكتمال سيناريو العمل إلى الآن، مما يجعل رؤيته غير واضحة حتى الآن.

وكان قد اعتذر عمرو سلامة مخرج العمل بعد تصوير ما يقرب من 30% من أحداثه، وبعد تدخلات من شركة الانتاج عاد مرة أخرى ليكمل العمل.
 

أبطال شمس الزناتي 

 فيلم “شمس الزناتي 2” من بطولة كل من: محمد إمام وأمينة خليل وعمرو عبد الجليل وأحمد داش وطه دسوقي وأحمد خالد صالح ومصطفى غريب، وسيناريو وحوار محمد الدباح، وإخراج عمرو سلامة.

قصة فيلم "شمس الزناتي" في السينما العالمية

وتعتبر قصة فيلم “شمس الزناتي” من أشهر القصص المقتبسة عن أفلام عالمية، ويعد فيلم Seven Samurai الذي أُنتج عام 1954 للمخرج الياباني أكيرا كورساوا هو الأساس، حيث قدم القصة الأساسية التي تم اقتباسها في عدد من الأعمال الفنية منها شمس الزناتي

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