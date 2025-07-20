افتتاح الدورة الثامنة عشرة من المهرجان القومي للمسرح بالأوبرا الليلة

يقام مساء اليوم الأحد، حفل افتتاح الدورة الثامنة عشرة من المهرجان القومي للمسرح المصري برئاسة الفنان محمد رياض، وذلك على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، حيث تقدم الحفل الإعلامية ريهام إبراهيم.

افتتاح المهرجان القومي للمسرح المصري

وتبدأ فعاليات الافتتاح مبكرًا بـ"الريد كاربت" الذي ينطلق في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً.

ويستعرض خلاله النجوم والمكرمون حضورهم أمام عدسات وسائل الإعلام وعدد من القنوات الفضائية، بينما ينطلق حفل الافتتاح الرسمي في تمام الساعة التاسعة مساءً داخل المسرح الكبير.

المهرجان القومي للمسرح المصري

وتستمر فعاليات المهرجان حتى 6 أغسطس المقبل، حيث يضم برنامجًا متنوعًا يشمل العروض المسرحية المشاركة بالمسابقة الرسمية، والبرنامج الموازي.

بالإضافة إلى عدد من الندوات الفكرية والجلسات النقدية، وورش العمل، فضلًا عن برنامج تكريمي يحتفي برواد وعمالقة المسرح المصري، الذين أثروا الحركة المسرحية بإبداعاتهم.

ومن المنتظر أن يحضر حفل الافتتاح عدد كبير من نجوم المسرح والدراما، وصنّاع الفن، إلى جانب القيادات الثقافية والإعلامية، في احتفالية فنية تُجدد اللقاء بين الجمهور والمسرح المصري في واحدة من أبرز محطاته الرسمية السنوية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.