مصر تشارك فى معرض الصين الدولي لسلاسل التوريد

يشارك المكتب الاقتصادي والتجاري بسفارة جمهورية مصر العربية في فعاليات النسخة الثالثة من معرض الصين الدولي لسلاسل التوريد، والذي يقام في بكين خلال الفترة من ١٧-١٩ يوليو ٢٠٢٤ وذلك من خلال منصة معلوماتية (Information Desk) مخصصة لعرض الفرص الاستثمارية المتميزة والحوافز التي تقدمها مصر في مختلف القطاعات الاستراتيجية التي تستهدف مصر جذب استثماراتها في الصين وعلى رأسها مجال السيارات الكهربائية ومكوناتها.

تعزيز التعاون الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة

وجاءت مشاركة المكتب انطلاقًا من حرص مصر على تعزيز التعاون الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، لا سيما في القطاعات الواعدة مثل الصناعات التكنولوجية والنقل المستدام. حيث تم تسليط الضوء على المزايا التنافسية لمصر، بما في ذلك:

- الموقع الاستراتيجي:الذي يتيح الوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.

- الحوافز الاستثمارية: مثل الإعفاءات الضريبية والمزايا الجمركية.

- البنية التحتية المتطورة: والمناطق الاقتصادية الخاصة، مثل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وغيرها من الفرص والمزايا المتاحة في مختلف القطاعات.

معرض الصين الدولي لسلاسل التوريد

ويعد معرض الصين الدولي لسلاسل التوريد أحد أهم الفعاليات المتخصصة في مجال اللوجستيات، وتكنولوجيا التوريد، والصناعات التحويلية في الصين حيث يجمع تحت سقفه كبرى الشركات المحلية والعالمية، والمستثمرين، والخبراء في سلاسل الإمداد. وتشمل أبرز ملامح النسخة الثالثة من المعرض:

- عرض أحدث التقنيات والابتكارات في إدارة سلاسل التوريد.

- منصات لتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص.

- جلسات نقاشية حول التحول الرقمي والاستدامة في الصناعة.

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