ركلات الترجيح تقود سيدات جنوب أفريقيا لنصف نهائي كأس الأمم أمام السنغال

الكرة النسائية، فاز منتخب جنوب أفريقيا للسيدات حامل اللقب على السنغال بركلات الترجيح بنتيجة 4-1 في الدور ربع النهائي لبطولة أمم أفريقيا للسيدات بالمغرب.

وضرب منتخب جنوب أفريقيا موعدا مع نيجيريا في الدور قبل النهائي من كأس أمم أفريقيا للسيدات.

واتجهت المباراة لركلات الترجيح التي حسمها منتخب جنوب أفريقيا للسيدات لصالحه بعد التعادل السلبي في الوقتين الأصلي والإضافي.

وأدار المباراة طاقم تحكيم مصري بقيادة شاهندة المغربي ويضم طاقم التحكيم شاهندا المغربى حكما للساحة، ويعاونها يارا عاطف مساعد أول «مصر» وأسماء وهاب مساعد ثان «الجزائر»، وغادة محات حكما رابعا «الجزائر»، وحسام عزب حكما لتقنية الفيديو «مصر»، وأحمد عبدالرازق حكم مساعد لتقنية الفيديو «ليبيا».

يذكر أن النسخة الحالية من بطولة أمم إفريقيا للسيدات تُقام في المغرب، وتوج منتخب جنوب إفريقيا بالنسخة الماضية 2022 على حساب المغرب.

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