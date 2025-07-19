السبت 19 يوليو 2025
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اقتصاد

رئيس شعبة الذهب يكشف توقعاته للأسعار خلال الفترة المقبلة

أسعار الذهب، فيتو
أسعار الذهب، فيتو

قال هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية، إن أسعار الذهب في مصر تتأثر بشكل أساسي بالأحداث الاقتصادية والعسكرية العالمية، بالإضافة إلى عوامل العرض والطلب المحلي.

سعر جرام الذهب عيار 21

وأشار خلال تصريحات تليفزيونية، إلى أن جرام الذهب عيار 21 سجّل اليوم 4650 جنيهًا تقريبًا، وسط تذبذبات خفيفة لا تتعدى 15 إلى 20 جنيهًا خلال جلسات التداول.


وأشار إلى أن أسعار الذهب المحلية اليوم السبت 19 يوليو 2025 عيار 24: 5314–5320 جنيهًا، أما عيار 21: 4 650–4 655 جنيهًا، في حين سجل عيار 18: 3 986–3 990 جنيهًا.

الوضع العالمي وتوقعات المرحلة المقبلة

وأكد أن الأحداث العسكرية والاقتصادية الدولية ستظل المحرك الرئيسي لتحولات الأسعار، والمراقبون يتوقعون استمرار التذبذب خلال الفترة المقبلة.

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