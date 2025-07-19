سوزوكي تكشف عن "ديزاير" الجديدة في مصر بسعر 830 ألف جنيه

أعلن الوكيل المحلي للعلامة التجارية سوزوكي في مصر عن طرح السيارة الجديدة "سوزوكي ديزاير" رسميًا في السوق المحلية، خلال منتصف شهر يوليو 2025، مؤكدًا أن السيارة تأتي بمواصفات مناسبة للفئات الشبابية والباحثين عن سيارة اقتصادية عملية وأنيقة في الوقت ذاته.

فئة واحدة وسعر تنافسي

وتم تقديم السيارة في فئة واحدة فقط بسعر يبلغ 830 ألف جنيه، ما يجعلها منافسًا قويًا في فئة السيدان الاقتصادية المتوسطة.

مواصفات "سوزوكي ديزاير" الجديدة

تأتي سوزوكي ديزاير بمحرك اقتصادي مكون من 3 أسطوانات بسعة 1200 سي سي، قادر على توليد قوة 85 حصان، مع عزم أقصى للدوران 112 نيوتن/متر. ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي رباعي السرعات، يضمن أداءً سلسًا في القيادة اليومية داخل المدن.

وتتمكن السيارة من الانطلاق من الثبات إلى سرعة 100 كم/س في غضون 12.9 ثانية، بينما يبلغ متوسط استهلاك الوقود حوالي 6.2 لتر لكل 100 كيلومتر، مما يجعلها خيارًا موفرًا في استهلاك البنزين، وملائمًا للقيادة الاقتصادية.

تصميم عملي وخيارات مناسبة

وتنتمي "ديزاير" إلى فئة السيدان المدمجة، ما يمنحها مساحة داخلية جيدة مقارنة بحجمها الخارجي، بالإضافة إلى تصميم بسيط وعصري يُناسب أذواق المستخدمين، خاصة من فئة الشباب والعائلات الصغيرة.

من المتوقع أن تلقى السيارة رواجًا في السوق المصرية نظرًا لتوازنها بين السعر والمواصفات والأداء الاقتصادي، وسط منافسة متزايدة في فئة السيارات السيدان صغيرة الحجم.

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