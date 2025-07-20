الأحد 20 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

هشام ماجد ينتهي من تصوير فيلم "برشامة"

هشام ماجد، فيتو
هشام ماجد، فيتو

انتهى الفنان هشام ماجد من تصوير أحداث فيلم “برشامة”، الذي يقوم ببطولته مع الفنانة ريهام عبد الغفور وباسم سمرة.

وتم تصوير العمل ببعض الأماكن العامة بالقاهرة وداخل مدينة الإنتاج الإعلامي، والذي استغرق قرابة الستة أسابيع متتالية.

ومن المفترض أن يدخل الفيلم مرحلة المونتاج خلال الأيام القليلة القادمة، حتى يكون جاهزًا للعرض بالسينمات خلال موسم الصيف الجاري.

ويجسد هشام ماجد خلال أحداث العمل شخصية طالب بالثانوية العامة يتعرض للعديد من المواقف التي تقلب حياته رأسا علي عقب. 

أبطال فيلم برشامة

ويشارك في العمل بجانب هشام ماجد وريهام عبدالغفور كل من: باسم سمرة، طه دسوقي، ومصطفى غريب، مع عدد من ضيوف الشرف، والعمل من تأليف أحمد الزغبي وشيرين دياب، إخراج خالد دياب.

وعرض لـ هشام ماجد في النصف الأول من رمضان مسلسل أشغال شقة جدًا، الذي يدور في إطار اجتماعي كوميدي، حول زوجين غير قادرين على تربية ابنيهما التوأم، مما يضطرهما للجوء إلى مربية للأطفال، الأمر الذى يدخلهما في العديد من الأزمات، حيث جسد هشام ماجد دور الطبيب الشرعي حمدي عبد الرحيم، فيما تقمصت أسماء جلال شخصية ياسمين وهي إعلامية وزوجة هشام ضمن الأحداث.

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

هشام ماجد أعمال هشام ماجد فيلم هشام ماجد

الأكثر قراءة

موقف أحمد عبد القادر من الانتقال للحزم بعد موافقة الأهلي على بيعه

هيخرجوا في جنازة واحدة، وفاة معلم بحادث سير أثناء توجهه لتشييع جثمان والدته ببني سويف

نتيجة الثانوية العامة 2025 برقم الجلوس

الأهلي يوافق على بيع أحمد عبد القادر للحزم السعودي بـ 600 ألف دولار

حالة الطقس غدا، انخفاض فى درجات الحرارة وشبورة كثيفة

التحقيق مع مصفف الشعر التائب في بلاغ أسماء جلال

وفاة "الأمير النائم" الوليد بن خالد بن طلال

مفتي الجمهورية ينعى الأمير الوليد بن خالد بن طلال بن عبد العزيز آل سعود

خدمات

المزيد

خلال 20 يوما، تحركات أسعار الذهب في الأسواق

أسعار الذهب في عمان اليوم السبت 19 يوليو 2025

سعر طن الحديد اليوم السبت 19-7-2025 في الأسواق

تعرف على آخر تطورات سعر القصدير اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

سقوط إمبراطورية البلوجرز.. بعد القبض عليها.. قصة فيديو هدير عبد الرازق الجديد وعلاقته بنزيلات سجن النسا ! (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأحد 20 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

هل الإيمان ينقص ويزيد؟، الدكتور يسري جبر يجيب (فيديو)

"العنف لا يثمر إلا الندم"، وصايا الأزهر لتربية الأطفال

المزيد
الجريدة الرسمية
عاجل
زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب شمال إيران