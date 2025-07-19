السبت 19 يوليو 2025
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ثقافة وفنون

عمرو أديب: لست موقوفا وأقضي أجازتي الصيفية

الإعلامي عمرو أديب،
الإعلامي عمرو أديب، فيتو

أعاد الإعلامي عمرو أديب التأكيد أنه يقضي أجازته الصيفية السنوية التي يحصل عليها كل عام.

وكتب أديب في تدوينة له عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة إكس: لكل اللجان والهبيدة مضطر أوضح للمرة الثانية.. أنا أقضى أجازتي الصيفية زي كل سنة، وأنا والبرنامج غير موقوفين، وسأعود إن شاء الله كالعادة فى الأول من سبتمبر، وأي تفسير غبى أو شرير أنا غير مسئول عنه.

وأضاف أديب: أظن كلامى واضح لا يقبل التأويل.. أجازة سنوية، غير موقوف، واللجان غبية، واضح، على العموم عندى شهر فاضى أكرر وأكرر.

 

برنامج الحكاية

ويقدم الإعلامي عمرو أديب برنامجه الشهير “الحكاية” على شاشة قناة MBC مصر من الجمعة إلى الإثنين في تمام الساعة العاشرة مساءً.

 

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