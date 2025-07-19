عمرو أديب: لست موقوفا وأقضي أجازتي الصيفية

أعاد الإعلامي عمرو أديب التأكيد أنه يقضي أجازته الصيفية السنوية التي يحصل عليها كل عام.

وكتب أديب في تدوينة له عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة إكس: لكل اللجان والهبيدة مضطر أوضح للمرة الثانية.. أنا أقضى أجازتي الصيفية زي كل سنة، وأنا والبرنامج غير موقوفين، وسأعود إن شاء الله كالعادة فى الأول من سبتمبر، وأي تفسير غبى أو شرير أنا غير مسئول عنه.

وأضاف أديب: أظن كلامى واضح لا يقبل التأويل.. أجازة سنوية، غير موقوف، واللجان غبية، واضح، على العموم عندى شهر فاضى أكرر وأكرر.

برنامج الحكاية

ويقدم الإعلامي عمرو أديب برنامجه الشهير “الحكاية” على شاشة قناة MBC مصر من الجمعة إلى الإثنين في تمام الساعة العاشرة مساءً.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.