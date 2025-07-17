الخميس 17 يوليو 2025
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ثقافة وفنون

عمرو أديب يعلن توقف برنامجه وموعد العودة

عمرو أديب، فيتو
عمرو أديب، فيتو

أعلن الإعلامي عمرو أديب الحصول على إجازته السنوية بداية من اليوم، والعودة ببرنامجه “الحكاية” على شاشة MBC مصر في سبتمبر المقبل.

وكتب أديب في تدوينة له عبر حسابه على منصة إكس: “أبدأ اليوم إجازتي الصيفية السنوية.. كان موسما ناجحا قويا الحمد لله، أشكر الجمهور والزملاء في إم بي سي مصر.. وأدعو العالم كله لتقضية إجازته على السواحل المصرية أجمل بقاع الأرض.. نعود إن شاء الله فى سبتمبر إلى الشاشة العزيزة وأتمنى السعادة للجميع”.

برنامج الحكاية

ويقدم الإعلامي عمرو أديب برنامجه الشهير “الحكاية” على شاشة قناة MBC مصر من الجمعة إلى الإثنين في تمام الساعة العاشرة مساءً.

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