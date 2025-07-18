حسام حسن وزوجته في زيارة لمستشفى العجمي التخصصي (فيديو وصور)

زار الكابتن حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم، وزوجته دان آدم، مستشفى العجمي التخصصي غرب الإسكندرية، وكان في استقبالهما الدكتور صلاح الحصاوي مدير المستشفى، والدكتور باسم السيد نائب مدير المستشفى.

جولة المدير الفنى للمنتخب بمستشفى العجمي

وقام محمد إبراهيم مدير إدارة العلاقات العامة بالمستشفى بتجهيز جولة تفقدية فور علمه بتواجد المدير الفنى للمنتخب وزوجته، ورافقهم في الجولة مدير مستشفى العجمي النموذجي والمسئولين بها، وخالد الأمير وكيل نقابة الصحفيين، ومحمد شمس محامي أسرة المدير الفنى، محمد سعيد مدير مكتب النائب رزق راغب.

وشملت الجولة زيارة للمرضى في الغرف والطوارئ والذين التقطوا الصور مع المدير الفني للمنتخب و زوجته ومع مدير المستشفى، مؤكدين حبهم له وداعين بنصره المنتخب والصعود لكأس العالم.

كما تفقد الكابتن حسام حسن وزوجته، الجناح الملكي ومدرسة التمريض وقسم الأشعة والقسطرة القلبية وعيادة الأسنان.

حسام حسن يشيد بمستوى المستشفى

وأشاد حسام حسن، بالمستوى المتميز للمستشفى وتقديم الخدمات الطبية ورعاية صحية على مستوى عالٍ بمستشفى حكومي بهذا المستوى الفائق العناية، وتقديم تلك الخدمات للجميع من نفقة دولة وتأمين صحي علي قدم المساواة مع المواطن المتيسر.

وأكد المدير الفنى للمنتخب الوطنى، أن ما لمسه داخل مستشفي حكومي يؤكد أن هناك تحسن ورقي بمستوى الخدمات الصحية لكل المواطنين دون استثناء، وتمني إنشاء مزيد من المستشفيات الحكومية بهذا الشكل المتميز.

وقدم حسام حسن، درع شكر وتقدير للدكتور صلاح الحصاوي مدير المستشفى، على ما تقدمه المستشفى من خدمات صحية متميزة وعلى إدراتها للمستشفى.

من جانبه تقدم الدكتور صلاح الحصاوي، بالشكر للكابتن حسام حسن المدير الفنى للمنتخب الوطنى وزوجته دان آدم على زيارتهم للمستشفى ومشاركتهم المجتمعية بتلك الزيارة للمرضى وتخفيف الألم عنهم، مؤكدا أنه لمس حب المرضي للكابتن حسام فور رؤيتهم له والنقاطهم الصور معه ومعرفتهم به وتمنايتهم له بالنجاح مع المنتخب وتقديم نتائج ترضي عشاق كرة القدم.

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