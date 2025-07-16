تحت قيادة شوقي غريب، المريخ يعزز صدارته لدوري النخبة السوداني

عزز المريخ السوداني بقيادة الكابتن شوقي غريب المدير الفني، صدارته لدوري النخبة السوداني بعد الفوز على الميرغني كسلا بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء علي ملعب مدينة عطبرة.

أحرز هدفي المريخ في مرمي الميرغني كسلا كل من رمضان عجب بالدقيقة الأولى ومبارك عبد الله بالدقيقة 81.

وبهذه النتيجة، عزز المريخ صدارته لدوري النخبة السوداني بعدما رفع رصيده إلى النقطة 11 بعد خاض خمسة مباريات لم يتلقَ فيهم الخسارة.

وفاز المريخ السوداني في ثلاث مباريات وتعادل في مباراتين وقدم عروضا قوية ومميزة تحت قيادة المدرب المصري المخضرم شوقي غريب الذي يواصل بقوة رحلته الناجحة مع بطل السودان الذي نال إشادة الجميع بعد عروضه القوية قطب الكرة السودانية.

ويواصل المريخ تربعه علي قمة دوري النخبة السوداني تلك البطولة التي يتم من خلالها ترشيح الأندية السودانية التي تمثل الكرة السودانية في بطولتي دوري أبطال أفريقيا وايضا البطولة الكونفدرالية.

وكانت لجنة المسابقات في الاتحاد السوداني لكرة القدم، كشفت في وقت سابق عن تفاصيل دوري النخبة 2025، بمشاركة 8 فرق والذي سيحدد بطل الدوري السوداني الممتاز والفرق التي ستمثل السودان في البطولات الإفريقية بالموسم المقبل.

ويضم الجهاز الفني لفريق المريخ السوداني الكابتن شوقي غريب مديرًا فنيًّا وتوفيق صقر ومحسن محمود مدربين وأسامة عبد الكريم لتدريب حراس المرمى والدكتور كمال عبد الواحد مساعد المدير الفني للتخطيط والتدريب والدكتور محمد صلاح للتأهيل.

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