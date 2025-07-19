أسعار الذهب في الإمارات اليوم السبت 19/7/2025 (آخر تحديث)

شهد سعر جرام الذهب في الإمارات انخفاضًا طفيفًا بختام تعاملات اليوم السبت 19 يوليو 2025، بالسوق الإماراتية

سعر جرام الذهب في الإمارات

وسجل سعر الجرام عيار 24: 403 درهمًا إماراتيًّا - يُعد هذا العيار الأنقى والأكثر استخدامًا في السبائك والعملات الذهبية.

وعيار 21: 358 درهمًا إماراتيًّا – يُعد العيار الأكثر شعبية في الأسواق المحلية.

وعيار 18: 307 درهم إماراتي – يُستخدم في صناعة المجوهرات ذات التصاميم الحديثة.

أسعار الذهب العالمية فى البورصة

استقرت أسعار الذهب، أمس الجمعة، مع الاتجاه إلى تسجيل انخفاض أسبوعي متأثرة بارتفاع الدولار والبيانات الاقتصادية الأمريكية القوية، في حين ارتفع البلاتين إلى أعلى مستوى منذ أغسطس 2014.

وسجل الذهب في المعاملات الفورية 3337.60 دولار للأونصة، وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% إلى 3343.10 دولار. وتراجع الذهب 0.5% منذ بداية الأسبوع وحتى الآن.

وانخفض الدولار 0.1% مقابل العملات المنافسة أمس الجمعة، لكنه يتجه لتحقيق المكاسب الأسبوعية الثانية على التوالي. ومن شأن ارتفاع الدولار أن يجعل الذهب المسعر بالعملة الأمريكية أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.



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