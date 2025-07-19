قالت “عائلات الأسرى الإسرائيليين”، في بيان صادر عنها اليوم السبت، إن على نتنياهو الكف عن التسبب في انهيار المفاوضات وعليه إعادة أبنائنا ووقف الحرب.



عائلات الأسرى الإسرائيليين: على نتنياهو الكف عن التسبب في انهيار المفاوضات



وأضافت عائلات الأسرى الإسرائيليين في بيانها إن وقف الحرب هو السبيل الوحيد لإعادة أبنائنا والرئيس ترامب يدرك ذلك ونتنياهو يتهرب منه.



وأضافت عائلات الأسرى الإسرائيليين في بيانها: على نتنياهو ألا يسمح بانهيار مفاوضات الدوحة، وأن يمنح فريقه تفويضا بإنهاء الحرب وعليه الكف عن الانتقائية وأن يسعى لاتفاق ينهي الحرب ويعيد جميع الرهائن.



وتابعت: على نتنياهو أن يكف عن تسييس قضية الأسرى وعليه تجاهل سموتريتش وبن غفير وجعلنا نترجى الرئيس ترامب لإنجاز صفقة ووقف الحرب.

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