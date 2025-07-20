كشفت وزارة الإسكان ممثلة فى صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري المستندات والأوراق المطلوبة للتقديم على شقق سكن لكل المصريين 7 فى الطرح الجديد.

ويتضمن إجمالي الطرح 113112 وحدة سكنية، مقسمة إلى 99792 وحدة سكنية، يتم طرحها لأول مرة، و13320 وحدة سكنية سبق طرحها في الإعلانات السابقة، وبمساحات تتراوح بين 75 مترًا و90 مترًا.

المستندات والأوراق المطلوبة للتقديم كالتالي:

1.مــلء وتوقيــع اســتمارة الحجــز للوحــدة الســكنية والإقــرار المرفقيــن بالكراســة بخــط واضـــح، وإرفاقهمــا ضمــن المســتندات التــي ســيتم رفعهــا عنــد التقــدم بطلــب حجــز الوحــدة الســكنية.



2.إرفــاق ايصــال ســداد مقــدم الحجــز ومصاريــف التســجيل والمصاريــف اإلداريــة بالإضافــة للمســتندات التاليــة بصيغة PDF بحد أقصى MB2 لتحميلها على الموقع بملف واحد:



شــهادة بإثبــات صافــي الدخــل الســنوي أو الشــهري للفــرد أو الأســرة (الــزوج والزوجــة) إذا كانــت تعمــل علــى أن تكــون مختومــة وموقعــة ومؤرخــة مــن جهــة العمــل فــي تاريــخ الإعــلان، بحيــث تشــمل صافــي المكافــآت والبـدلات والاربـاح والحوافـز السـنوية التـى يتحصـل عليهـا الفـرد أو الاسـرة (الـزوج والزوجـة ) إذا كانـت تعمـل وذلك إن وجد.



أي مسـتندات خاصـة بمصـادر الدخـل الإضافيـة (عمـل إضافـي - أمـلاك الزراعيـة أو العقـارات أو الأراضـي - معـاش اسـتثنائي أو خلافـه - امتـلاك أى سـندات أو أسـهم أو ودائـع أو أى أوعيـة إدخاريـة أو حسـابات التوفيــر أو أى أوراق ماليــة تــدر دخــلا إضافــيا (تفيــد صافــي الدخــل الســنوي أو الشــهري للفــرد أو الأســرة (الــزوج والزوجــة) إذا كانــت تعمــل والأولاد القصر علــى أن تكــون مختومــة ومؤرخــة ومعتمــدة.



بالنسبة للعاملين بالجهات الحكومية وقطاع الاعمال:



تقديم شهادة معتمدة من جهة العمل تتضمن جميع البيانات الأساسية بصافي الدخل السنوي أو الشهري.



مدة الخدمة بجهة العمل لا تقل عن 6 أشهر.



بالنسبة للعاملين بالشركات وجهات القطاع الخاص:



تقديـم شـهادة معتمـدة مـن جهـة العمـل تتضمـن جميـع البيانـات الأساسـية بصافـي الدخـل السـنوي أو الشـهري ، موضحـا بهـا رقـم السـجل التجـاري والبطاقـة الضريبيـة لجهـة العمـل.

مدة الخدمة بجهة العمل لا تقل عن 6 أشهر.



بالنسبة لأصحاب المهن والأعمال الحرة والأنشطة التجارية والحرفية:



مسـتند لإفـادة بالتسـجيل لـدى مصلحـة الضرائـب لأصحـاب المهـن الحـرة وهـو مسـتند يُصـدر مـن مصلحـة الضرائـب المصريـة ويثبـت أن صاحـب الطلـب قـد قـام بتسـجيل نفسـه فـي النظـام الضريبـي للمهنـة التـي يزاولهـا.



ً شهادة من محاسب قانوني معتمد تبين صافي الدخل السنوي أو الشهري، موضحا بها مهنة المتقدم.



صورة من السجل التجاري أو البطاقة الضريبية لأصحاب المهن والأنشطة التجارية والحرفية.



مدة مزاولة العمل لا تقل عن 12 شهرا.



بالنسبة للأرامل والمطلقات وأصحاب المعاشات:



صورة من مستند النفقة التى تتحصل عليها المطلقة.



إيصال مرافق حديث لمحل السكن الحالي (كهرباء أو غاز أو مياه).



فـي حالـة سـبق الحجـز بأحـد مشـروعات الإسـكان الاجتماعـي دون التخصيـص والاسـتفادة: يشـترط تقديـم مسـتند ُيُفيـد سـحب مقـدم جديـة الحجـز بـالإعلان السـابق.



فيمــا يخــص العــملاء الســابق تقدمهــم علــى شــطا - عزبــة البرج-الغردقــة فــي حالــة تجاوزهــم ســن الـ 50 سنة، ولديهــم الرغبــة فــي تقديــم طلــب مســتفيد بديــل، يجــب اســتيفاء المســتندات الســابقة مــن جانــب المســتفيد البديــل، بالإضافــة إلــى ما يلــي:

نموذج الإقرار الخاص بالمستفيد البديل موقع من الطرفين (صاحب الطلب والمستفيد البديل (مرفق بالكراسة).



استيفاء المستند الدال على صلة القرابة (شهادة ميلاد الأبناء أو وثيقة الزاوج للزوج أو الزوجة).

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.