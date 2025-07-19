السجن المشدد 15 عاما للمتهم بقتل شاب أمام مستشفى فاقوس بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، اليوم السبت، بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا لصاحب كشك، وذلك بعد إدانته بقتل شاب إثر مشادة كلامية نشبت بينهما أمام مستشفى فاقوس المركزي.

أوراق القضية تكشف تفاصيل الجريمة

وكشفت أوراق القضية أن المتهم بيت النية وعقد العزم على ارتكاب الجريمة، إذ أعد سلاحًا أبيض (مطواة)، وما إن شاهد المجني عليه حتى عاجله بطعنة نافذة في منطقة الصدر، قاصدًا إزهاق روحه، فأرداه قتيلًا في الحال.

المجني عليه،فيتو

وتبين من تحقيقات النيابة العامة أن الواقعة جرت إثر خلاف سابق بين الطرفين، تطور في لحظة إلى جريمة قتل مكتملة الأركان.

وأمرت النيابة بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات، التي أصدرت حكمها اليوم بالسجن المشدد، كما قررت إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة للفصل فيه.

تفاصيل جريمة هزت الرأي العام الشرقاوي

وتعود تفاصيل القضية رقم 2674 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة فاقوس، والمقيدة برقم 558 لسنة 2025 كلي شمال الزقازيق، إلى قيام المتهم "محمد س. ال. ح. أ" (30 عامًا)، مالك كشك ملاصق لمستشفى فاقوس المركزي ومقيم ببندر فاقوس، بقتل المجني عليه "محمود حسن" (30 عامًا) إثر خلاف بينهما

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