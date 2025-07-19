القومية للأنفاق تكشف تفاصيل قيام شخص بتخريب ماكينات تذاكر المترو بمحطة البحوث

كشفت وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق، ملابسات قيام شخص بتخريب ماكينات صرف التذاكر الآلية "TVM" الموجودة بمحطة مترو البحوث، بالخط الثاني للمترو وإتلافها.

وقالت الهيئة، إن شخصا يدعي “م. م. ع. ع”، قام بأعمال تخريبية بالمحطة، فضلا عن الاعتداء على العاملين بالمحطة ، وتوجيه السباب والألفاظ الخارجة لهم، والقيام بخلع ملابسه أمام مرتادي ومستخدمي المحطة.

وتابعت: قامت على الفور السلطات الأمنية المختصة داخل المحطة بإلقاء القبض عليه وتحويله إلى جهات التحقيق، وتم التحقيق مع المتهم بمعرفة النيابة العسكرية بتهمة تخريب مرفق عام وتحويله إلي نيابة الدقي للتحقيق معه في ثلاث تهم أخري وهي ترويع المواطنين والفعل الفاضح في مرفق عام وخدش الحياء، وتم حبس المتهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وأهابت وزارة النقل بالمواطنين المحافظة على المرافق العامة ، ومنها مرفق مترو الأنفاق الذي يخدم جميع المواطنين ويقدم خدمة مميزة وآمنة لهم.

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