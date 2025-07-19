الإسكان: تنفيذ 151 ألف شقة سكن لكل المصريين بأكتوبر الجديدة

تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مدينة أكتوبر الجديدة لمتابعة المشروعات التي تم وجارٍ تنفيذها بالمدينة ومنها وحدات المبادرة الرئاسية" سكن لكل المصريين" ومحطة مياه، يرافقه مسئولو وزارة الإسكان، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورؤساء أجهزة تنمية مدن أكتوبر والشيخ زايد.

وفي مستهل الجولة بالمدينة، استمع المهندس شريف الشربيني، إلى شرح عن الموقف التنفيذي لمشروعات الإسكان والخدمات بالمدينة، والتي تشمل نحو 151 ألف وحدة سكنية متنوعة تم وجار تنفيذها بالمدينة، وكذا موقف 83 مبنى خدميا تم وجارٍ تنفيذه بالمدينة تضم" حضانات – مدارس - وحدات صحية - ملاعب ومراكز شباب - أسواقا تجارية - خدمات أمنية - نقطة إسعاف"، وغيرها.

كما استمع وزير الإسكان إلى شرح عن موقف المرافق بمدينة أكتوبر الجديدة، والتي تشمل الطرق وموقف التغذية بمياه الشرب وموقف الصرف الصحي، بجانب موقف مشروعات الكهرباء والاتصالات والزراعة.



وتفقد المهندس شريف الشربيني، محطة رافع مياه الشرب وخزان مياه سعة ٢٠ ألف متر مكعب/يوم، واللذين يخدمان مشروعات وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بمنطقة غرب المطار، والمنطقة الصناعية ومنطقة أراضي الإسكان المميز، حيث استمع وزير الإسكان إلى شرح تفصيلي عن المشروع، موجهًا بالاهتمام بأعمال الصيانة والتشغيل بأعلى درجات الكفاءة للحفاظ على الاستثمارات وجودة الخدمات.

كما تفقد المهندس شريف الشربيني، مشروع المبادرة الرئاسية" سكن لكل المصريين" المرحلة السادسة بإجمالي ٥٥ ألف وحدة سكنية، والمتوقع بدء التسليم المرحلي لهذه المرحلة بداية من أكتوبر المقبل، وصعد لإحدى الوحدات السكنية واطلع على مستوى التشطيب الخاص بها.

وتابع الوزير خلال الزيارة، أعمال تنسيق الموقع بالمشروع، كما تابع موقف الأعمال بمشروع النادي الاجتماعي بالمنطقة (أ) غرب المطار بمدينة أكتوبر الجديدة، والمقام على مساحة 100 ألف متر مربع، والذي بلغت نسبة إنجازه مرحلة متقدمة، ويضم العديد من الأنشطة الرياضية والاجتماعية، منها: - 2 حمام سباحة - 5 ملاعب رياضية متعددة - ملعب كرة قدم بالمدرجات - مسجد ومركز تجاري - مبنى اجتماعي وصالة ألعاب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.