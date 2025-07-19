السبت 19 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

آخر تطورات سعر صرف الدولار اليوم السبت 19-7-2025

الدولار
الدولار

سعر الدولار في البنوك، ترصد “فيتو” آخر تطورات  سعر الدولار في البنك المركزي والبنوك الرئيسية، حيث استقر سعر صرفه أمام الجنيه ختام تعاملات اليوم السبت 19 يوليو 2025. 

اقرأ التالي: سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري والبنوك المصرية (آخر تحديث)

 

الدولار 
الدولار، فيتو 

سعر الدولار في البنوك

ويعد الدولار العملة المسيطرة على الاحتياطات النقدية في العالم، والأكثر استخدامًا في المعاملات الدولية، حتى إن دولًا عدة خارج الولايات المتحدة تتخذه كعملة رسمية لها، فيما تحتل “العملة الخضراء” في غيرها مكانة شعبية.

اقرأ التالي: بعد الانخفاض الأخير، آخر تطورات سعر الدولار في البنوك المصرية

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري

-49.36 جنيه للشراء.
-49.49 جنيه للبيع.

<span style=
سعر الدولار اليوم في بنك مصر، فيتو

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

-49.36 جنيه للشراء.
-49.46 جنيه للبيع.

<span style=
سعر الدولار اليوم في بنك كريدي أجريكول، فيتو

سعر الدولار اليوم في بنك كريدي أجريكول 

-49.36 جنيه للشراء.
-49.46 جنيه للبيع.

<span style=
سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري، فيتو 

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري 

-49.36 جنيه للشراء.
-49.46 جنيه للبيع.

<span style=
سعر الدولار اليوم في بنك قطر، فيتو 

سعر الدولار اليوم في بنك قطر 

-49.37 جنيه للشراء.
-49.47 جنيه للبيع.

<span style=
سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي، فيتو

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي 

-49.37 جنيه للشراء.
-49.47 جنيه للبيع.

قيمة العملة المحلية مقابل العملة الأجنبية 

وسعر الدولار مؤشر اقتصادي مهم يعكس قيمة  العملة المحلية مقابل العملة الأجنبية الأكثر استخدامًا عالميًّا، حيث يتم تحديد السعر الرسمي للدولار في مصر من خلال البنك المركزي المصري بناءً على آليات العرض والطلب في السوق، مع الأخذ في الاعتبار السياسات الاقتصادية والمستجدات العالمي.

أدوات مهمة في تحديد قوة الدولار 

 كما أن الدولار هو أحد الأدوات المهمة في تحديد قوة العملة الأمريكية مقارنة بمجموعة من العملات الرئيسية الأخرى مثل: اليورو، الين الياباني، والجنيه الإسترليني.

 ويعتبر هذا المؤشر مقياسًا حيويًّا يتم من خلاله قياس أداء الدولار الأمريكي في الأسواق العالمية.

عوامل تساعد في استقرار الدولار محليًّا

 وفي الفترة الأخيرة، شهد سعر الدولار في البنوك المصرية، استقرارا، وهذا الاستقرار يعود إلى مجموعة من العوامل، أبرزها الآتي:  

  • التدابير التي تتخذها الحكومة لدعم الاقتصاد.
  • محاولات السيطرة على معدلات التضخم.
  • تحسين مصادر النقد الأجنبي مثل تحويلات العاملين في الخارج، وعائدات قناة السويس، وقطاع السياحة.
الدولار 
الدولار، فيتو 

هيمنة مؤشر الدولار وضخامة الاقتصاد الأمريكي

وتعود هيمنة مؤشر الدولار في جانب منها إلى ضخامة الاقتصاد الأمريكي فحجمه يقارب إجمالي حجم اقتصادات الصين، الثاني عالميًّا، واليابان الثالث، وألمانيا، الرابع، مجتمعةً، ويدعم ثقل الولايات المتحدة الاقتصادي أيضًا أسواق رأس المال الأكبر والأكثر سيولة في العالم. 

أسواق الأوراق المالية في الولايات المتحدة تفوق نظيراتها في البلدان الأخرى، وتحتضن العديد من أكثر الشركات قيمةً وتقدمًا على مستوى العالم وكذلك فإن أسواق سنداتها هي الأكبر عالميًا، إذ تضخمت سوق سندات الخزانة الأمريكية وحدها لتبلغ 27 تريليون دولار، وعندما تحتاج الشركات إلى سيولة نقدية، فإنها تتجه في الأغلب إلى الأسواق الأمريكية، سواءً كان ذلك لبيع الأسهم أو إصدار السندات أو الحصول على القروض. 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدولار فى البنوك المصرية الدولار فى البنك المركزى المصرى الدولار في البنك المركزي الدولار في البنك الدولار فى البنوك الدولار اليوم في بنك مصر الدولار اليوم الدولار فيتو سعر الدولار اليوم في البنك المركزي سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي سعر الدولار اليوم في بنك مصر سعر الدولار اليوم في بنك قطر سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري

مواد متعلقة

حركة الذهب والدولار عالميًا، لعبة شد الحبل مستمرة

49.46 جنيه في بنك مصر، آخر تطورات سعر صرف الدولار

سعر جرام الذهب في الصاغة، عيار 18 يصل لهذا المستوى

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم السبت 19 يوليو 2025

الـ1 جرام بـ 6 آلاف جنيه، أسعار سبائك الذهب بالصاغة اليوم

آخر تطورات أسعار الفضة بالصاغة اليوم السبت

تراجع سعر الجنيه الذهب صباح اليوم فى مصر السبت 19 يوليو 2025

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية صباح اليوم السبت 19 يوليو 2025

الأكثر قراءة

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2025

جمال شعبان يكشف سر وفاة الإعلامي أشرف صبري بعد موت شقيقته بـ8 أيام

كواليس رحيل أمير توفيق عن الأهلي (خاص)

المالية تعلن موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2025 بالزيادة الجديدة

تطورات جديدة في ملف رحيل وسام أبو علي إلى نادي كولومبوس الأمريكي

ساويرس يوجه رسالة في ذكرى وفاة عمر سليمان، وزوج ابنته يكشف آخر اتصال له

مهاب ياسر يرحل عن الزمالك مجانا

بعد أزمة وسام أبو علي، حقيقة إلغاء بند اعتبار اللاعب الفلسطيني محليًا

خدمات

المزيد

سعر طن الحديد اليوم السبت 19-7-2025 في الأسواق

تعرف على آخر تطورات سعر القصدير اليوم السبت

سعر طن الأسمنت اليوم السبت 19-7-2025 في الأسواق

بعد الزيادة الأخيرة، أسعار السجائر بالشرقية للدخان اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

خالد الهشيري جلاد سجن النساء في جوانتانامو الليبية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية المرأة العجوز في المنام وعلاقتها بانتهاء المشاكل والأزمات

حالات يجب فيها قطع الصلاة، تعرف عليها

من قصص القرآن الكريم، سيدنا إسماعيل وأسرار بناء الكعبة المشرفة

المزيد
الجريدة الرسمية