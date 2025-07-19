السبت 19 يوليو 2025
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رياضة

الأهلي يجدد مفاوضاته مع مهاجم البنك

أسامة فيصل
أسامة فيصل

جدد النادي الأهلي مفاوضاته مع أسامة فيصل مهاجم البنك الأهلي للتعاقد معه في انتقالات الصيف الحالية تحسبا لرحيل وسام أبو علي ومع صعوبة حسم صفقة مصطفي محمد مهاجم نانت الفرنسي.

 وقالت مصادر إن الأهلي جدد المفاوضات مع اللاعب على أن تشهد الساعات القادمة مفاوضات رسمية مع نادي البنك. 

وقرر الجهاز الفني بقيادة الإسباني خوسيه ريبييرو خوض حصة تدريبية اليوم، ضمن البرنامج الذي وضعه الجهاز الفني لفترة المعسكر.

وتدرب الفريق أمس على أحد الملاعب الخاصة بفندق الإقامة في مدينة طبرقة التونسية، واشتمل على العديد من الفقرات البدنية والخططية، ضمن برنامج اليوم الأول للمعسكر الخاص بالنادي الأهلي.

كانت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قد وصلت إلى تونس ظهر أمس؛ استعدادًا لخوض معسكر الإعداد الخارجي ضمن فترة الإعداد للموسم الجديد.

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الأهلي البنك الاهلي اسامة فيصل

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