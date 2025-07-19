مدحت الزاهد: التبرعات للأحزاب يجب أن تظل وسيلة لدعمها لا لشراء المقاعد

أكد مدحت الزاهد، رئيس حزب التحالف الشعبي، أن تلقى الأحزاب السياسية تبرعات من جمهورها وأعضائها يعد أمرًا مقبولًا وطبيعيًا، طالما كان الهدف هو دعم رسالتها وتمكينها من المنافسة السياسية.

وأضاف، في تصريح خاص لـ "فيتو"، أن ما يحدث في الآونة الأخيرة من تلقي بعض الأحزاب تبرعات ضخمة مقابل ضمان ترشح الممولين على قوائمها، يعد بمثابة أكبر عملية إفساد للحياة السياسية في مصر.

وأشار الزاهد إلى أن بعض المرشحين الذين يسعون إلى الوصول إلى مقاعد البرلمان، يندفعون لدفع الملايين من أجل شراء هذه المقاعد عبر بوابات أحزاب السلطة، مستغلين بذلك نفوذهم وعلاقاتهم مع أصحاب السلطة في الدولة.

وفي ذات السياق، أضاف الزاهد أن ما كان يُعتبر سابقًا بمثابة مجلسين يعبران عن صوت الشعب، قد تحول إلى مجال للارتزاق بالنسبة لبعض النواب الذين يسعون إلى دخول البرلمان أو مجلس الشيوخ عبر دفع أموال ضخمة للحصول على مقاعد.

وأوضح الزاهد أن بعض هؤلاء النواب يراهنون على عضويتهم في المجلس لتحقيق مكاسب شخصية، مثل الحصول على تراخيص لأعمال تجارية، أو تعيينات في شركات كبرى، أو امتيازات خاصة في مجالات مثل البناء والنقل والطاقة.

وأكد الزاهد أن هذه الظاهرة تفتح الأبواب لنمو "رأسمالية المحاسيب" و"طواغيت الفساد"، وهي تمثل أحد أبرز آليات تجريف ثروات مصر ونهب موارد الشعب وتابع قائلًا: "إن هذه الأفعال كانت غائبة في الماضي، ولكنها الآن أصبحت تتنامى نتيجة للمال السياسي الذي يتحكم في كثير من جوانب الحياة السياسية".

ومع اقتراب انتخابات مجلس الشيوخ، قال الزاهد إن تحول أصحاب المال السياسي أصبح أكثر وضوحًا، حيث باتوا لا يقدمون الخدمات للمواطنين كما كانوا يفعلون في السابق، بل أصبحوا يضخون التبرعات للأحزاب السياسية لضمان ترشحهم في القوائم أو بشكل فردي ولفت إلى أن هذه التبرعات تصل إلى أرقام فلكية، مما يزيد من خطر انتشار هذا النوع من الفساد.

وأشار الزاهد إلى أن المشكلة تكمن في أن هؤلاء المتبرعين ليس لديهم بالضرورة خبرة سياسية أو حضور في دوائرهم، ما يجعلهم بعيدين عن هموم المواطنين، ما يؤدي إلى فجوة بين مرشحي السلطة وأبناء الشعب.

ودعا الزاهد إلى ضرورة إيقاف هذا التوجه المشين الذي يهدد استقرار الحياة السياسية في مصر، مطالبًا بضرورة تعزيز القيم الديمقراطية والنزاهة في الانتخابات المقبلة.

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