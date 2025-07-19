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ثقافة وفنون

كابتن حنفي في مسلسل كتالوج، معلومات لا تعرفها عن الفنان خالد كمال

خالد كمال، فيتو
خالد كمال، فيتو

بعد تألقه اللافت في مسلسل كتالوج بشخصية كابتن حنفي، عاد الفنان خالد كمال ليؤكد مكانته كأحد أبرز الممثلين أصحاب الحضور المختلف، والقدرة على تجسيد الشخصيات المركبة بذكاء وصدق. 

 

من هو كابتن حنفي في مسلسل كتالوج؟ 

وخالد كمال هو ممثل مصري بدأ رحلته الفنية من خشبة المسرح في منتصف التسعينيات، وراكم رصيدًا كبيرا من المسرحيات، قبل أن يتعرف عليه الجمهور بشكل أوسع عام 2009 من خلال ثلاث محطات مهمة وهي مسرحية وطن الجنون، ومسلسل ما تخافوش، وفيلم إبراهيم الأبيض، الذي وضعه على خريطة السينما.  

منذ ذلك الحين، شارك خالد كمال في العديد من الأعمال المميزة في الدراما والسينما، من أبرزها حاميها وحراميها، العهد، سبوبة، وجراند أوتيل. 

وفي موسم رمضان الماضي ظهر خالد كمال كضيف شرف في مسلسل الكابتن، كما شارك في مسلسل ظلم المصطبة، ويترقب حاليًا عرض فيلم درويش الذي يشارك فيه مع نخبة من النجوم.

قصة مسلسل كتالوج  

وتدور قصة مسلسل كتالوج حول أب يدعى يوسف (محمد فراج) يجد نفسه مسئولا عن أولاده بعد وفاة والدتهم أمينة (ريهام عبد الغفور)، وخلال الأحداث تترك الأم فيديوهات تساعده في التعامل معهم.  

وبالرغم من صعوبة وثقل المسئولية، إلا أن الأب يحاول أن يكون أقرب إلى الأبناء بدعم من الأهل والأصدقاء، وخلال العمل يجد الأب نفسه مضطرا لاتخاذ عدة قرارات تخص مستقبله ومستقبلهم.  

أبطال مسلسل كتالوج  

يجتمع عدد من أبرز نجوم الدراما في السنوات الأخيرة في هذا المسلسل المنتظر، منهم محمد فراج، ريهام عبد الغفور، تارا عماد، سماح أنور، وبيومي فؤاد، إلى جانب خالد كمال، دنيا سامي، علي البيلي، والطفلة ريتال عبد العزيز، في تجربة تستعرض العلاقات الأسرية وتحديات الأبوة من زوايا غير مألوفة، والمسلسل مكون من ٨ حلقات. 

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كابتن حنفي في مسلسل كتالوج الفنان خالد كمال خالد كمال ريهام عبد الغفور محمد فراج مسلسل كتالوج

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