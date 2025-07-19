كابتن حنفي في مسلسل كتالوج، معلومات لا تعرفها عن الفنان خالد كمال

بعد تألقه اللافت في مسلسل كتالوج بشخصية كابتن حنفي، عاد الفنان خالد كمال ليؤكد مكانته كأحد أبرز الممثلين أصحاب الحضور المختلف، والقدرة على تجسيد الشخصيات المركبة بذكاء وصدق.

من هو كابتن حنفي في مسلسل كتالوج؟

وخالد كمال هو ممثل مصري بدأ رحلته الفنية من خشبة المسرح في منتصف التسعينيات، وراكم رصيدًا كبيرا من المسرحيات، قبل أن يتعرف عليه الجمهور بشكل أوسع عام 2009 من خلال ثلاث محطات مهمة وهي مسرحية وطن الجنون، ومسلسل ما تخافوش، وفيلم إبراهيم الأبيض، الذي وضعه على خريطة السينما.

منذ ذلك الحين، شارك خالد كمال في العديد من الأعمال المميزة في الدراما والسينما، من أبرزها حاميها وحراميها، العهد، سبوبة، وجراند أوتيل.

وفي موسم رمضان الماضي ظهر خالد كمال كضيف شرف في مسلسل الكابتن، كما شارك في مسلسل ظلم المصطبة، ويترقب حاليًا عرض فيلم درويش الذي يشارك فيه مع نخبة من النجوم.

قصة مسلسل كتالوج

وتدور قصة مسلسل كتالوج حول أب يدعى يوسف (محمد فراج) يجد نفسه مسئولا عن أولاده بعد وفاة والدتهم أمينة (ريهام عبد الغفور)، وخلال الأحداث تترك الأم فيديوهات تساعده في التعامل معهم.

وبالرغم من صعوبة وثقل المسئولية، إلا أن الأب يحاول أن يكون أقرب إلى الأبناء بدعم من الأهل والأصدقاء، وخلال العمل يجد الأب نفسه مضطرا لاتخاذ عدة قرارات تخص مستقبله ومستقبلهم.

أبطال مسلسل كتالوج

يجتمع عدد من أبرز نجوم الدراما في السنوات الأخيرة في هذا المسلسل المنتظر، منهم محمد فراج، ريهام عبد الغفور، تارا عماد، سماح أنور، وبيومي فؤاد، إلى جانب خالد كمال، دنيا سامي، علي البيلي، والطفلة ريتال عبد العزيز، في تجربة تستعرض العلاقات الأسرية وتحديات الأبوة من زوايا غير مألوفة، والمسلسل مكون من ٨ حلقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.