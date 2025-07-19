الشاطر أمير كرارة والبنت الشقية هنا الزاهد؟!

منذ عدة سنوات اتخذت قرارا بالعزوف عن حضور العروض الخاصة للأفلام الجديدة التي صارت تقام بالمولات الكبرى لأسباب سأوردها في السطور التالية، والتزمت تماما بهذا القرار، اللهم إلا حالات قليلة جدا لنجوم ومخرجين وكتاب كلفوا أنفسهم بالاتصال بي تليفونيا لتأكيد حضوري!

وفي الحقيقة كنت لسنوات طويلة منذ بداياتي في بلاط صاحبة الجلالة من أكثر الصحفيين حرصا على تلبية الدعوات التي كان مكانها الطبيعي دور السينما الشهيرة في المقام الأول لعشقي الأثير للسينما وشغفي الشديد بالإطلاع على كل التجارب السينمائية الجديدة والتعرف أكثر على نجومها وصناعها والالتقاء بهم ومناقشتهم في تلك التجارب، وكانت تلك العروض الخاصة بمثابة العيد وأحلى الأوقات.



ولكن في السنوات التي تلت أحداث يناير 2011 وما أعقبها من ظروف صعبة على كافة المستويات مرت بها البلاد والعباد وما زال الجميع يعانون منها حتى الآن؟! فتغير معها حال الفن والسينما ونجومها وصناعها بدرجة وصارت معظم الأفلام المنتجة دون المستوى ولا تستحق أن يتعب الواحد نفسه لمشاهدتها في العروض الخاصة..

خاصة وأن تلك العروض أصبحت “هرج ومرج”، أشبه بالعبث غير المفهوم يحضرها كل من هب ودب وممن يتسللون خلسة من رواد المولات، التي تشهد هذه العروض فلا تجد فيها حفنة قليلة جدًا من الصحفيين والنقاد والفنانين والسينمائيين، وصارت تعاني زحاما مخيفا وأجواء مضطربة وأصوات عالية وسوء تنظيم رهيب! ولكل ذلك آثرت السلامة والعافية وراحة البال!

مكانة خاصة

ولكنني صراحة لم أستطع الاعتذار عن الدعوة الكريمة التي تلقيتها من النجم الصديق الخلوق أمير كرارة، الذي أكد عن طريق رسالة منه حملها نجلي الصحفي الواعد مهاب شريف على ضرورة حضوري العرض الخاص بأحدث أفلامه الشاطر، والذي تقرر له مساء الثلاثاء الماضي بأحد المولات الشهيرة بمدينة 6 أكتوبر، وسط حضور نجومه وصناعه وبعض الفنانين وعدد كبير من الصحفيين والنقاد ومراسلي المحطات الفضائية والمواقع الإلكترونية.



وإحقاقًا للحق فوجئت لأول مرة منذ عدة سنوات بجودة التنظيم وسلاسته وذلك يعود إلى منظمة العرض الصديقة العزيزة الخبيرة رباب إبراهيم وشركتها 'Moon Light'.



وصراحة أيضا لأمير مكانة خاصة لدي منذ بداياته الأولى وكنت شاهدا عليها ثم على تطوره بشكل سريع بعد ذلك وتنوع أدواره المهمة مثل مسلسلات كلبش، الاختيار في ملحمة أحمد المنسي، العائدون، سوق الكانتو، بيت الرفاعي وأفلام هروب اضطراري، حرب كرموز، كازابلانكا حتى احتل مكانة متميزة بين نجوم الصف الأول، كذلك لا يمكن إغفال نجاحاته المتعددة في مجال تقديم البرامج منذ ستار ميكر قبل 20 عاما حتى برنامجه الأخير السهرانين.

أكشن كوميدي

الشاطر فيلم كوميدي أكشن مغامرات يدور حول أدهم الشاطر -أمير كرارة- الذي يعمل دوبلير للنجوم ومصصم معارك بالسينما ولكنه يتسبب في مشاكل وحوادث كثيرة، يضطر للسفر بصحبة صديقه المقرب فتوح جمعية -مصطفى غريب- إلى تركيا بحثا عن شقيقه الأصغر عصفورة -أحمد عصام السيد- البلوجر الشاب الذي بث لايف يزعم اختطافه في تركيا على يدي رجال أحد زعماء المافيا عثمان الأناضولي -عادل كرم-..

وهناك يتقابل مع كراملة أو كارمن -هنا الزاهد- فتاة السيرك المصرية التي جاءت إلى تركيا عن طريق الهجرة غير الشرعية وعملت بأحد النوادي الليلية وأعجب بها الأناضولي، وقرر احتجازها في قصره حتى تخضع له! فيتحد الاثنان في مواجهة الأناضولي لتبدأ سلسلة من المغامرات والمطاردات في تركيا وقبرص وتنتقل إلى مصر أيضًا؟!

الفيلم يضم مجموعة من ضيوف الشرف.. خالد الصاوي في دور المعلم سمكة الإسكندراني، شيرين رضا بشخصيتها الحقيقية، وكذلك المخرج معتز التوني إضافة إلى محمد عبد الرحمن توتا والسوري محمد القس، المطرب تميم يونس. تأليف ورشة تضم مخرج الفيلم أحمد الجندي وكريم يوسف وأشرف نصر وسامح جمال.



وهو أول لقاء يجمع بين النجمين أمير كرارة وهنا الزاهد ويعود به أمير للسينما بعد غيابه العام الماضي، حيث قدم آخر أفلامه البعبع مع ياسمين صبري وباسم سمرة إخراج حسين المنياوي في موسم عيد الأضحى 2023.

تجربة جيدة لأمير ولديه الأفضل

الشاطر فيلم سينمائي مصروف عليه جيدا، حيث تم تصويره في عدة دول ومدن.. أنطاليا بتركيا وجزر اليونان والإسكندرية والقاهرة وتخلله عدد من المعارك والمطاردات المكلفة ماديا، وهو تجربة سينمائية جيدة ولا بأس بها بالنسبة لأمير كرارة في مجال الأكشن..

حيث يمتلك قدرات جسمانية مميزة ولكنه يحتاج إلى موضوعات أكثر جودة وإقناعًا لإظهار هذه القدرات، وكذلك هو مقبول جدا أيضًا في اللون الكوميدي، أما هنا الزاهد البنت الجميلة الشقية فأراها تتقدم في كل فيلم درجة أو درجتين حتى صارت مقنعة جدا في اللون الكوميدي بعد نجاحها في اللون الرومانسي، وأتوقع أن المنتجين سيقدمون في القريب العاجل على صنع أفلام لها وحدها لتكون منافسة قوية لياسمين عبد العزيز ودنيا سمير غانم في مجال الكوميديا!.



وبالنسبة لباقي الممثلين مصطفى غريب كان جيدًا، وإن سيناريو وحوار الفيلم لم يساعداه على إبراز قدراته كنجم كوميديا قادم بقوة، الفنان اللبناني عادل كرم لم يقنعني وأعتقد أن باسم سمرة كان اختيارا أفضل منه لو حدث، السوري محمد القس كان معقولا، أما خالد الصاوي فلا تعليق على ظهوره في الأفلام والمسلسلات في الفترة الأخيرة وهو زائد الوزن بهذا الشكل لمرضه!



الفكرة ليست جديدة وقتلت تقديما من قبل والكتابة عادية وليس بها ابتكار وكذلك الحوار، وأنا منذ البداية ضد ورش الكتابة، فكيف لأربعة كتاب أن تكون لهم رؤية واحدة وفكر واحد؟ التصوير جيد جدا وأماكنه جديدة وثرية، وباقي عناصر العمل متميزة كالموسيقى والديكور والمونتاج إلى آخره.

أخيرا الإخراج معقول وإن كان المخرج أحمد الجندي لديه أفضل فهو صاحب تجارب تليفزيونية وسينمائية متميزة.

عموما الشاطر فيلم كوميدي خفيف أكشن مغامرات ليس أكثر، سيحقق إيرادات جيدة في شباك التذاكر وبالفعل تصدر الشباك، وجنى حتى الآن 12 مليون جنيه في أول ثلاثة أيام عرض.

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