سيارات بورش.. تجري بورش العديد من التعديلات علي سيارتها الكهربائية، وهي بورشه كايين، موديل 2026، قبل طرحها في الأسواق العالمية، مما يشير إلي أن العام القادم نهاية محركات الوقود وبداية عصر الكهرباء من أجل بيئة نظيفة.

مواصفات سيارات بورش كايين الكهربائية 2026



حصلت سيارة بورش علي بطارية كهربائية تنتج قوة 730 حصانًا، كما تتمتع بقوة سحب هائلة، بسعة قصوى تبلغ 7,716 رطلًا (3,500 كيلوجرام، وذلك يضعها في صدارة سيارات SUV الرياضية الفاخرة.

حصلت السيارة علي المصابيح الأمامية الجاهزة للإنتاج في الطراز الجديد، ومنافذ الهواء المثلثة أسفل المصابيح، وشبكة كبيرة باتجاه قاعدة المصد، كاملة مع شرائح رأسية قابلة للتعديل، ومصابيح خلفية ضيقة بتقنية LED متصلة بشريط إضاءة ممتد على كامل عرض السيارة، وهي سمة مألوفة في طرازات بورشه الحديثة.

يبدو تصميم الباب الخلفي بسيطًا نسبيًا، والجزء الأسود من المصد لا يُضفي الكثير من الأناقة على مظهره. بشكل عام، قد يصعب على هذا الجزء الخلفي كسب إعجاب المعجبين.

مواصفات مقصورة كايين الكهربائية



امتلكت سيارة بورش كايين الكهربائية الجديدة، مقصورة متطورة تقنيًا تُركّز على أربع شاشات.

يمزج التصميم عناصر تصميم بورشه المألوفة مع بعض اللمسات الجديدة، تتميز لوحة القيادة بشاشة منحنية غير لمسية للعدادات، محاطة بشاشتين تعملان باللمس، واحدة في المنتصف وأخرى أمام الراكب الأمامي، موضوعتين تحت لوح زجاجي واحد لإضفاء انطباع بشاشة عريضة متواصلة.

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