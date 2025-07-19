أستاذ قانون دولي: رفض استئناف نتنياهو بشأن مذكرات الاعتقال يؤكد مبدأ عدم الإفلات من العقاب

كشف الدكتور أيمن سلامة، خبير القانون الدولي، أن المحكمة الجنائية الدولية رفضت بتاريخ 16 يوليو 2025، الاستئناف المقدم من رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والذي طالب فيه بإلغاء مذكرات الاعتقال الصادرة بحقه وبحق وزير الحرب الإسرائيلي السابق يوآف جالانت، ويؤكد هذا القرار القضائي على مبدأ راسخ في القانون الجنائي الدولي، وهو مبدأ عدم الإفلات من العقاب، كما يبرز استقلالية المحكمة في ممارسة ولايتها القضائية دون تأثر بأي ضغوط سياسية أو دبلوماسية.

وقال الدكتور سلامة في تصريح خاص لـ«فيتو» إن المحكمة استندت في قرارها إلى أن طلب إسرائيل، الذي شمل أيضًا تعليق التحقيقات الأوسع في الجرائم المزعومة بالأراضي الفلسطينية، يفتقر إلى أي أساس قانوني في هذه المرحلة من الإجراءات.

وأوضح أن المحكمة شددت على التزامها التام بالبروتوكولات والإجراءات المنصوص عليها في نظام روما الأساسي، الذي يُعتبر المرجعية القانونية الحاكمة لعمل المحكمة.

وأضاف سلامة أن المحكمة أكدت مرة أخرى ولايتها القضائية على الجرائم المرتكبة في الأراضي الفلسطينية، ورفضت الحجج الإسرائيلية التي شككت في اختصاص المحكمة بهذا الشأن، ولفت إلى أن هذا الموقف ليس جديدًا، فقد سبق أن رفضت المحكمة طلبًا مشابهًا بتاريخ 24 أبريل 2025، مما يعزز ثبات موقفها القانوني.

وفيما يتعلق بطلب تعليق التحقيق، أوضح سلامة أن المحكمة بينت أن هذا الإجراء لا يُطبق إلا في حالات محددة تُثير فيها الدولة المعنية مسألة مقبولية الدعوى أمام المحكمة، وهو ما لم يتحقق في الحالة الإسرائيلية.

واختتم الدكتور أيمن سلامة تصريحه بالقول إن هذا القرار يبرهن على أن المحكمة الجنائية الدولية تُولي أولوية قصوى لمكافحة الجرائم الدولية الخطيرة، مع التركيز على حماية الضحايا ومحاسبة الجناة، ويُعزز مكانة المحكمة كآلية مركزية لتحقيق العدالة الدولية. كما يبعث القرار برسالة واضحة بأن قرارات المحكمة تُتخذ على أسس قانونية بحتة، دون أي تأثير من التوازنات السياسية أو الاعتبارات الدبلوماسية.

يُذكر أن مذكرات الاعتقال الصادرة في 21 نوفمبر 2024 ضد نتنياهو وجالانت، جاءت على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الأراضي الفلسطينية، وذلك بعد تحقيقات دقيقة وتقييم شامل للأدلة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.