السبت 19 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

نجم منتخب المغرب يقترب من الدوري الألماني

الدوري الألماني،فيتو
الدوري الألماني،فيتو

سلطت تقارير فرنسية الضوء على اقتراب الظهير الأيمن المغربي زكرياء الواحدي، من الانتقال للدوري الألماني.

وذكر موقع Foot Mercato الفرنسي، أن فولفسبورج الألماني أحرز تقدمًا كبيرًا في المفاوضات، واقترب من حسم صفقة لاعب جينك البلجيكي ومنتخب المغرب الأول صاحب الـ "23 عامًا".

زكرياء الواحدي،فيتو
زكرياء الواحدي،فيتو

وكشف الموقع أن إدارة "الذئاب" توصلت لاتفاق مع الواحدي لتوقيع عقد لمدة 4 سنوات، بجانب عام إضافي محتمل، وتكثف مفاوضاتها لأجل إقناع ناديه البلجيكي بالتخلي عنه.

وقدم فولفسبورج عرضًا شفهيًا بالفعل لنادي جينك، لكن يتعين عليه التقدم بعرض رسمي في غضون أيام قليلة، في ظل الاهتمام الكبير بخدمات اللاعب من رين الفرنسي.

وأوضحت التقارير أن  القيمة المناسبة للصفقة  9 ملايين يورو، رغم أن جينك يطالب مبدئيًا بالحصول على 12 مليون يورو، وهي نفس قيمة اللاعب التقديرية حسب موقع Transfermarkt المختص.


في حال إتمام الصفقة، سيكون الواحدي أول دولي مغربي يلعب لنادي فولفسبورج عبر التاريخ، وسينضم إلى قائمة طويلة من أبناء وطنه الذين سبق لهم اللعب في أندية ألمانية.

وضمن اللاعبين الذين مثّلوا منتخب المغرب الأول فقط، يوجد 22 لاعبًا سابقًا قد لعبوا لأندية ألمانية، أشهرهم على الإطلاق أشرف حكيمي لاعب بوروسيا دورتموند السابق.

ويعتبر أيمن برقوق، الذي لا يرتبط بأي نادٍ الآن بعد نهاية عقده مع شالكه هذا الصيف، أكثر لاعبي المغرب ظهورًا في الدوري الألماني برصيد 113 مباراة، متقدمًا على أمين حارث لاعب أولمبيك مرسيليا الحالي بفارق 11 مواجهة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

زكرياء الواحدي بوروسيا دورتموند ايمن المغربى جينك البلجيكي روسيا دورتموند فولفسبورج الالماني فولفسبورج نادي فولفسبورج

مواد متعلقة

مهاجم نيوكاسل يمنح الضوء الأخضر لوكلائه لفتح باب المفاوضات مع الهلال

صدمة بالقادسية بعد رفض أوباميانج الانتقال للدوري السعودي

أهلي جدة يدخل في صراع ثلاثي لضم أحمد الغامدي من الاتحاد

مانشستر سيتي يرغب في استعادة حارسه السابق من بيرنلي

رد صادم من مانشستر سيتي على عرض جالاتا سراي الهزيل لضم إيدرسون

صراع إيطالي لضم فرانك كيسيه من أهلي جدة

بعد وداع ريال مدريد.. لوكاس فاسكيز يقترب من الدوري الإيطالي

ليفربول يجهز عرضا ماليا ضخما لخطف نجم ريال مدريد

الأكثر قراءة

بعد أزمة وسام أبو علي، حقيقة إلغاء بند اعتبار اللاعب الفلسطيني محليًا

المالية تعلن موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2025 بالزيادة الجديدة

هل الزمالك اتخذ قرارًا ببيع أحمد فتوح؟

زوجة إيلي صعب تحرج الفنان وائل كفوري في حفل زفاف ابنها (فيديو)

بعد الزيادة الأخيرة، أسعار السجائر بالشرقية للدخان اليوم السبت

هل يعاقب الأهلي إمام عاشور بعد ظهوره في حفل الساحل؟ مصدر يرد

مقطع مرعب، طفل يقود تريلا على الطريق السريع والنشطاء يحذرون من كارثة (فيديو)

قرار قوي من الزمالك ضد أحمد فتوح

خدمات

المزيد

بعد الزيادة الأخيرة، أسعار السجائر بالشرقية للدخان اليوم السبت

يواصل الصعود.. تعرف على سعر الألومنيوم صباح اليوم السبت

استقرار سعر الأرز في الأسواق اليوم

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم

المزيد

انفوجراف

خالد الهشيري جلاد سجن النساء في جوانتانامو الليبية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من قصص القرآن الكريم، سيدنا إسماعيل وأسرار بناء الكعبة المشرفة

"إدارة الوقت مفتاح بناء الإنسان الناجح" موضوع خطبة الجمعة المقبلة

بعد تصريحات عبد السند يمامة، عالم أزهري يوضح معنى “وفدا” في سورة مريم

المزيد
الجريدة الرسمية