نجم منتخب المغرب يقترب من الدوري الألماني

سلطت تقارير فرنسية الضوء على اقتراب الظهير الأيمن المغربي زكرياء الواحدي، من الانتقال للدوري الألماني.

وذكر موقع Foot Mercato الفرنسي، أن فولفسبورج الألماني أحرز تقدمًا كبيرًا في المفاوضات، واقترب من حسم صفقة لاعب جينك البلجيكي ومنتخب المغرب الأول صاحب الـ "23 عامًا".

زكرياء الواحدي،فيتو

وكشف الموقع أن إدارة "الذئاب" توصلت لاتفاق مع الواحدي لتوقيع عقد لمدة 4 سنوات، بجانب عام إضافي محتمل، وتكثف مفاوضاتها لأجل إقناع ناديه البلجيكي بالتخلي عنه.

وقدم فولفسبورج عرضًا شفهيًا بالفعل لنادي جينك، لكن يتعين عليه التقدم بعرض رسمي في غضون أيام قليلة، في ظل الاهتمام الكبير بخدمات اللاعب من رين الفرنسي.

وأوضحت التقارير أن القيمة المناسبة للصفقة 9 ملايين يورو، رغم أن جينك يطالب مبدئيًا بالحصول على 12 مليون يورو، وهي نفس قيمة اللاعب التقديرية حسب موقع Transfermarkt المختص.



في حال إتمام الصفقة، سيكون الواحدي أول دولي مغربي يلعب لنادي فولفسبورج عبر التاريخ، وسينضم إلى قائمة طويلة من أبناء وطنه الذين سبق لهم اللعب في أندية ألمانية.

وضمن اللاعبين الذين مثّلوا منتخب المغرب الأول فقط، يوجد 22 لاعبًا سابقًا قد لعبوا لأندية ألمانية، أشهرهم على الإطلاق أشرف حكيمي لاعب بوروسيا دورتموند السابق.

ويعتبر أيمن برقوق، الذي لا يرتبط بأي نادٍ الآن بعد نهاية عقده مع شالكه هذا الصيف، أكثر لاعبي المغرب ظهورًا في الدوري الألماني برصيد 113 مباراة، متقدمًا على أمين حارث لاعب أولمبيك مرسيليا الحالي بفارق 11 مواجهة.

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